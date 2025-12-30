Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công bố sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Duy Tính
Duy Tính
30/12/2025 17:02 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nâng quy mô giường bệnh lên 1.750 và nhân sự tăng lên hơn 1.860 người.

Chiều 30.12, Sở Y tế TP.HCM công bố sáp nhập toàn bộ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo Quyết định 2136 ngày 15.10.2025 của UBND TP.HCM.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2026, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và trở thành cơ sở 2 của bệnh viện này. Hành trình Bệnh viện đa khoa Sài Gòn khép lại sau hơn 1 thế kỷ phục vụ nhân dân (từ năm 1914). Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng được thành lập vào đầu thế kỷ 20, đã và tiếp tục phát triển, lớn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định mới có tổng cộng hơn 1.860 nhân sự (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn hơn 260 nhân sự) và tăng giường bệnh lên 1.750 (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 250 giường).

Công bố sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định- Ảnh 1.

Từ ngày 1.1.2026, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định

ẢNH: BV

Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 3 mũi nhọn

Cơ sở chính Bệnh viện Nhân dân Gia Định đặt tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở 2 đặt tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành. Cơ sở 2 triển khai 5 khoa, gồm: hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, khám bệnh 2 và cận lâm sàng. Trong đó, cơ sở 2 có 3 mũi nhọn: cấp cứu chuyên sâu; dịch vụ y tế cao cấp và chuyên biệt; điều trị trong ngày.

Và từ ngày 1.1.2026, tại địa chỉ số 125 Lê Lợi (phường Bến Thành), Bệnh viện đa khoa Sài Gòn từ một bệnh viện cấp cơ bản đã được "nâng tầng" trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Công bố sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định- Ảnh 2.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau sáp nhập quy mô giường bệnh tăng lên 1.750

ẢNH: DUY TÍNH

PGS - TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh đây không chỉ là một quyết định hành chính mở đầu năm mới, mà là bước đi chiến lược thể hiện quyết tâm tái cấu trúc hệ thống y tế TP.HCM theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển theo chiều sâu.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân khu trung tâm TP.HCM (quận 1 cũ) có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu ngay tại khu vực sinh sống, làm việc. Đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở chính, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị.

Với đội ngũ nhân viên y tế, việc sáp nhập không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình quản lý, mà là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn. Nhân viên y tế được làm việc trong môi trường chuẩn hóa hơn, được tiếp cận quy trình và kỹ thuật của bệnh viện tuyến cuối, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và giá trị nghề nghiệp trong hệ thống chung.

PGS - TS Tăng Chí Thượng còn chỉ đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng chương trình cấp cứu thảm họa, đặc biệt khu vực trung tâm.

Gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết

PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: Khi sáp nhập, bài toán mà chúng ta thường hay hình dung đó là "1 + 1 = 1", nhưng với chúng tôi "1 + 1 = 2". Đó là 2 cơ sở y tế chất lượng cao, phục vụ công tác khám chữa bệnh chuyên sâu.

Đặc biệt công tác cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm, đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho lễ hội tại khu vực trung tâm và du khách.

Các chuyên gia cấp cứu đã khảo sát ga metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, lên kế hoạch cụ thể chi tiết khi xảy ra sự cố. Đồng thời khuyến cáo gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết, và triển khai công tác khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân. 

"Và du lịch y tế như là một định hướng của ngành sẽ được chúng tôi chú trọng thực hiện trong thời gian sắp tới", PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, bác sĩ Mai Đức Huy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Sài Gòn được Sở Y tế điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau sáp nhập có giám đốc (PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải) và 4 phó giám đốc.

Tin liên quan

TP.HCM sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

TP.HCM sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Từ 1.1.2026, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Một chương cũ khép lại, mở ra kỳ vọng mới.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu Sở Y tế Tp.HCM máy sốc tim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận