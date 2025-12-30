Công bố sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Chiều 30.12, Sở Y tế TP.HCM công bố sáp nhập toàn bộ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo Quyết định 2136 ngày 15.10.2025 của UBND TP.HCM.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2026, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và trở thành cơ sở 2 của bệnh viện này. Hành trình Bệnh viện đa khoa Sài Gòn khép lại sau hơn 1 thế kỷ phục vụ nhân dân (từ năm 1914). Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng được thành lập vào đầu thế kỷ 20, đã và tiếp tục phát triển, lớn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định mới có tổng cộng hơn 1.860 nhân sự (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn hơn 260 nhân sự) và tăng giường bệnh lên 1.750 (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 250 giường).

Từ ngày 1.1.2026, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BV

Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 3 mũi nhọn

Cơ sở chính Bệnh viện Nhân dân Gia Định đặt tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở 2 đặt tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành. Cơ sở 2 triển khai 5 khoa, gồm: hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, khám bệnh 2 và cận lâm sàng. Trong đó, cơ sở 2 có 3 mũi nhọn: cấp cứu chuyên sâu; dịch vụ y tế cao cấp và chuyên biệt; điều trị trong ngày.

Và từ ngày 1.1.2026, tại địa chỉ số 125 Lê Lợi (phường Bến Thành), Bệnh viện đa khoa Sài Gòn từ một bệnh viện cấp cơ bản đã được "nâng tầng" trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau sáp nhập quy mô giường bệnh tăng lên 1.750 ẢNH: DUY TÍNH

PGS - TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh đây không chỉ là một quyết định hành chính mở đầu năm mới, mà là bước đi chiến lược thể hiện quyết tâm tái cấu trúc hệ thống y tế TP.HCM theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển theo chiều sâu.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân khu trung tâm TP.HCM (quận 1 cũ) có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu ngay tại khu vực sinh sống, làm việc. Đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở chính, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị.

Với đội ngũ nhân viên y tế, việc sáp nhập không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình quản lý, mà là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn. Nhân viên y tế được làm việc trong môi trường chuẩn hóa hơn, được tiếp cận quy trình và kỹ thuật của bệnh viện tuyến cuối, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và giá trị nghề nghiệp trong hệ thống chung.

PGS - TS Tăng Chí Thượng còn chỉ đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng chương trình cấp cứu thảm họa, đặc biệt khu vực trung tâm.

Gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết

PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: Khi sáp nhập, bài toán mà chúng ta thường hay hình dung đó là "1 + 1 = 1", nhưng với chúng tôi "1 + 1 = 2". Đó là 2 cơ sở y tế chất lượng cao, phục vụ công tác khám chữa bệnh chuyên sâu.

Đặc biệt công tác cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm, đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho lễ hội tại khu vực trung tâm và du khách.

Các chuyên gia cấp cứu đã khảo sát ga metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, lên kế hoạch cụ thể chi tiết khi xảy ra sự cố. Đồng thời khuyến cáo gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết, và triển khai công tác khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân.

"Và du lịch y tế như là một định hướng của ngành sẽ được chúng tôi chú trọng thực hiện trong thời gian sắp tới", PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.