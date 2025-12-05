Tình hình sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy nhà ở TP.HCM ra sao?

Trưa 5.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM thông tin về việc tiếp nhận các nạn nhân trong vụ cháy nhà (quán bán bún ốc) ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

4 ca ngừng tim trước nhập viện

Cụ thể, lúc 4 giờ 47 phút ngày 5.12, tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận một cuộc gọi về trường hợp cháy nhà số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định) đã đến hiện trường vào lúc 4 giờ 55 phút và chuyển về cơ sở 2 gồm 3 nạn nhân nữ 18, 21 và 35 tuổi.

Kíp trực của Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường cháy nhà, chuyển về cơ sở 2 gồm 3 ca, nam (2 tuổi), nữ (7 tuổi) và nữ 40 tuổi.

Trong 6 ca chỉ có 2 ca tỉnh táo, 4 ca còn lại tím tái, đã ngưng tim trước khi đến bệnh viện.

Các xe cấp cứu đến hiện trường cháy nhà đưa các nạn nhân về bệnh viện ẢNH: BV

Tại Khoa Cấp cứu, sau khi rà soát các chấn thương, 2 ca bệnh tỉnh táo, tình trạng ổn định, được chuyển Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) để theo dõi tiếp.

4 ca còn lại được hồi sức tích cực nâng cao, có sự tham gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) và Bệnh viện Nhi đồng 2. Cơ sở 2 đã kích hoạt ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng quá chỉ định can thiệp cho 4 ca này. Sau 90 phút hồi sức, kết luận 4 ca tử vong.

Có 4 nạn nhân được xác định ngưng tim trước nhập viện, dù đã hồi sức tích cực nhưng vẫn không thể cứu được ẢNH: BV

2 cô gái trong vụ cháy nhà đang được hồi sức tích cực

2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) là N.T.N.T. (21 tuổi) và T.T.N.K. (18 tuổi). Đây là 2 cô gái trong lúc cháy nhà khói lửa bốc mạnh, đã cố mở cửa sổ sau để tìm đường sống. Trong tích tắc sinh tử, họ quẳng một con gấu bông xuống trước, rồi lần lượt leo qua cục nóng máy lạnh và nhảy từ độ cao khoảng 10 m, rơi trúng con gấu bông…

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1), các chuyên gia cấp cứu, hồi sức, hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chẩn đoán và khẩn trương xử lý vết thương, chụp X-quang và MSCT để đảm bảo chẩn đoán toàn diện.

2 cô gái sống sót đang được điều trị tích cực ẢNH: BV

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp bệnh nhân ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Bệnh nhân K. được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục hồi sức và theo dõi.

Trường hợp chị T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn; gãy xương sườn 4 - 5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Bệnh nhân được nhập Khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy (từ bên trái qua, thứ hai) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình

ẢNH: BV

Ngay trong sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) thăm hỏi, động viên gia đình của 2 nạn nhân.

Trước đó, lúc 10 giờ, UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà.