Gia Lai: Cha mẹ tử vong, bé trai 5 tuổi nguy kịch vì bỏng xăng

Liên quan đến vụ cháy nhà trong đêm làm 2 người tử vong ở Gia Lai, ngày 22.10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin về trường hợp bé trai 5 tuổi nguy kịch vì bị bỏng xăng.

Theo bệnh sử, sáng sớm ngày 19.10, gia đình bé N.M.T (5 tuổi, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai) gặp tai nạn, bị bỏng do đốt xăng. Bé T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai trong tình trạng suy hô hấp, nghi ngờ bỏng đường hô hấp dưới, bỏng độ IV với diện tích khoảng 65% cơ thể.

Đến ngày 20.10, bệnh nhi được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng mạch khó bắt, huyết áp kẹp (dấu hiệu cảnh báo tim hoạt động kém hiệu quả). Vùng da bị bỏng bao gồm: đầu, mặt, cổ, hai tay, chân, ngực và lưng đang được băng bó.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Bé được chẩn đoán sốc giảm thể tích - một tình trạng y tế khẩn cấp xảy ra khi cơ thể mất lượng lớn máu hoặc dịch, làm giảm thể tích tuần hoàn. Bị phỏng xăng ngày thứ hai, nhiều vị trí, độ III - IV, diện tích bỏng khoảng 65%.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhi đang được điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh, bù dịch và thay băng tại Khoa Phỏng - tạo hình.

Hiện bé tỉnh, thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu tạm ổn định. Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi là con anh N.B.C (33 tuổi) và chị T.T.T.N (31 tuổi), nhưng 2 người đã ly hôn. Chi N. sau đó có quan hệ tình cảm với N.A.D (24 tuổi). Tối 18.10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà chị N. (địa bàn phường An Khê).

Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 19.10 thì xảy ra cháy tại căn nhà trên. Vụ cháy khiến chị N. bỏng nặng và tử vong, 3 người còn lại (trong đó có N.A.D) đều bị bỏng. Anh C. được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nhưng đã tử vong sau đó do bị bỏng nặng.