Thời sự

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đặc biệt của TP.HCM ra sao?

Duy Tính
Duy Tính
02/12/2025 04:21 GMT+7

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đặc biệt của TP.HCM bao gồm khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu, chi phí điều trị, nghỉ dưỡng…

TP.HCM vừa có dự thảo lấy ý kiến ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn TP.HCM.

Theo dự thảo, nghị quyết này được thực hiện theo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương của hệ thống chính trị TP.HCM do Ban Thường vụ Thành ủy quy định và được xếp thành 4 nhóm.

Nhóm 1 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhóm 2 cán bộ đương chức. Nhóm 3 là cán bộ nguyên chức. Nhóm 4 là các đối tượng khác.

Đáng lưu ý, trong nhóm 4 có các văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển TP.HCM nhưng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào danh sách tiêu biểu hoặc là những trường hợp đặc biệt khó khăn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xem xét, đề nghị. Nhóm 4 còn có các thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân; thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú…

ẢNH MINH HỌA: DUY TÍNH

TP.HCM thực hiện chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn

ẢNH MINH HỌA: DUY TÍNH

Theo dự thảo, người thuộc nhóm 1 và 2 sẽ được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ có tầm soát chuyên sâu 1 lần/năm và tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa hằng năm.

Người thuộc nhóm 3 được hỗ trợ chi phí thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Đặc biệt, cả 4 nhóm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh (bao gồm cả điều trị nội trú) đúng tuyến, đúng quy định tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Hỗ trợ chi phí chữa bệnh ngoài phần bảo hiểm y tế chi trả với mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng đồng/người/năm với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo (theo danh mục ban hành của Bộ Y tế).

Ngoài ra, còn hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ với 200.000 đồng/người/ngày, thanh toán theo số ngày thực tế điều trị nội trú nhưng không quá 12 ngày/lần điều trị và không quá 2 lần/năm.

Về chính sách hỗ trợ để thực hiện chế độ nghỉ dưỡng hằng năm, đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 3 được hỗ trợ chi phí để thực hiện chế độ nghỉ dưỡng 1 lần/năm. Mức hỗ trợ thực hiện theo thực tế, căn cứ kế hoạch tổ chức của Ban Tổ chức Thành ủy. Mức chi tối đa không vượt quá 4 triệu đồng/người.

Nghị quyết còn quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026.

Chính sách chăm sóc sức khỏe theo nghị quyết không áp dụng đối với cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, buộc thôi việc, bãi nhiệm. Cán bộ bị kết án phạt tù bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật (trừ trường hợp được hưởng án treo). Cán bộ thuộc lực lượng vũ trang bị tước quân hàm, tước danh hiệu Công an nhân dân. Người bị tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các danh hiệu vinh dự Nhà nước khác.

