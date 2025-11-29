Quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Tổ chức nào được kết luận?

Theo đó, tổ chức thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân là hội đồng khám sức khỏe khu vực.

Hội đồng khám sức khỏe khu vực sẽ quyết định kết luận sức khỏe của công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự ẢNH: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ



Hội đồng này gồm: chủ tịch hội đồng là giám đốc bệnh viện hoặc giám đốc trung tâm y tế trực thuộc sở y tế đảm nhiệm; phó chủ tịch là phó giám đốc bệnh viện hoặc phó giám đốc trung tâm y tế trực thuộc sở y tế đảm nhiệm; ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng là cán bộ bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc sở y tế đảm nhiệm; các ủy viên là cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị gồm: bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc sở y tế; trạm y tế; quân y ban chỉ huy phòng thủ khu vực và đại diện các đơn vị có liên quan...

Hội đồng khám sức khỏe khu vực sẽ chịu trách nhiệm trước hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức khỏe đối với từng công dân được gọi nhập ngũ; tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh (qua bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) và sở y tế; bàn giao toàn bộ hồ sơ sức khỏe cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua cơ quan y tế cùng cấp) và thông báo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Bộ Quốc phòng cũng quy định rõ từng nhiệm vụ của thành viên trong hội đồng khám sức khỏe khu vực. Theo đó, chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm trước hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về kết luận sức khỏe công dân thuộc diện được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự; điều hành hoạt động của hội đồng, gồm: xây dựng, phổ biến kế hoạch khám sức khỏe; hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe; chức trách, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng.

Tổ chức hội chẩn và gửi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đi kiểm tra ở cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết; trực tiếp phân loại sức khỏe và ký phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó chủ tịch hội đồng thay thế chủ tịch hội đồng khi vắng mặt; tham gia khám sức khỏe, hội chẩn và chủ trì cuộc họp hội đồng khi được ủy quyền; ủy viên thường trực, kiêm thư ký hội đồng có trách nhiệm lập dự trù, tổng hợp và quyết toán kinh phí, thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; chủ trì, phối hợp với các ủy viên của hội đồng chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng hỗ trợ, hồ sơ sức khỏe và các tài liệu cho hội đồng thực hiện nhiệm vụ; tham gia khám sức khỏe, hội chẩn, họp hội đồng.

Ủy viên hội đồng trực tiếp khám và chịu trách nhiệm về chất lượng khám và kết luận sức khỏe theo nhiệm vụ được giao; đề xuất với chủ tịch hội đồng chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn để kết luận sức khỏe chính xác; tham gia hội chẩn và họp hội đồng khi được triệu tập.

Theo Bộ Quốc phòng, hội đồng khám sức khỏe khu vực làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số. Trường hợp các thành viên của hội đồng không thống nhất về phân loại sức khỏe thì chủ tịch hội đồng ghi kết luận vào phiếu sức khỏe theo ý kiến của đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của chủ tịch hội đồng.