Các địa phương trên cả nước đang triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Tuy nhiên, một số công dân và phụ huynh vẫn còn thắc mắc về quy định khám mắt - một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá đầu vào.

Quy định mới nhất về khám mắt trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự ẢNH: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Về quy định này, tháng 10.2025, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 106, trong đó sửa đổi, bổ sung quy trình khám mắt và phương pháp cho điểm về thị lực trong tiêu chuẩn phân loại sức khỏe.



Cụ thể, thị lực là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sức nhìn của từng mắt. Muốn đo thị lực chính xác, nhân viên chuyên môn phải trực tiếp hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật quy định của chuyên ngành nhãn khoa. Để phát hiện những trường hợp người đọc không trung thực hoặc không biết đọc theo hướng dẫn thì sử dụng máy đo khúc xạ tự động kiểm tra.

Bảng thị lực phải: chữ đen, nền trắng, hàng 7/10 - 8/10 phải treo ngang tầm mắt nhìn; đủ độ ánh sáng cần thiết để đọc (khoảng 400 - 700 lux) tránh mọi hiện tượng gây lóa mắt, quá sáng hoặc sáng rọi vào mắt người đọc hoặc tối quá ảnh hưởng tới sức nhìn của người đọc; cự ly giữa bảng và chỗ người đọc theo đúng quy định của bảng; người đọc phải che mắt 1 bên bằng 1 miếng bìa cứng (không che bằng tay) và khi đọc cả 2 mắt đều mở (1 mắt mở sau bìa che); người đo dùng que chỉ vào dưới từng chữ, người đọc phải đọc xong chữ đó trong khoảng dưới 10 giây; hàng 8/10, 9/10, 10/10 mỗi hàng chỉ được đọc sai 1 chữ mới tính kết quả hàng đó.

Cách tính tổng thị lực 2 mắt: nếu thị lực cao hơn 10/10 vẫn chỉ tính là 10/10. Ví dụ mắt phải 12/10, mắt trái 5/10 thì tổng thị lực 2 mắt là 15/10.

Khi tính tổng thị lực để phân loại thì chú ý thị lực của mắt phải. Thị lực của mắt trái không thể bù cho mắt phải được mà thị lực của mắt phải vẫn phải như tiêu chuẩn đã quy định.

Khi kiểm tra thị lực không kính, nếu thị lực 2 mắt không đạt 19/10 thì nhân viên chuyên môn phải tiếp tục kiểm tra thị lực sau chỉnh kính. Thông thường, thị lực 2 mắt chỉnh kính tối đa phải đạt 19/10 trở lên. Trường hợp sau chỉnh kính tối đa, thị lực 2 mắt không đạt 19/10, bác sĩ chuyên khoa mắt phải đánh giá, tìm nguyên nhân bệnh lý gây giảm thị lực.

Về cho điểm thị lực, nếu thị lực không kính 2 mắt đạt 19/10 trở lên thì cho điểm theo thị lực không kính. Nếu thị lực không kính 2 mắt không đạt 19/10 thì cho điểm theo thị lực sau chỉnh kính tối đa.

Thông tư cũng quy định cụ thể về mộng thịt với phân độ mộng theo mức độ mộng bò vào giác mạc. Phân độ mộng theo mức độ mộng bò vào giác mạc gồm: độ 1 mộng bắt đầu xâm lấn vào rìa giác mạc khoảng 1 mm; độ 2 mộng xâm lấn vào giác mạc lớn hơn độ 1 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 bán kính giác mạc; độ 3 mộng xâm lấn vào giác mạc hơn độ 2 nhưng chưa đến tâm giác mạc; độ 4, mộng xâm lấn qua tâm giác mạc.

Theo Thông tư 68, Bộ Quốc phòng không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ.