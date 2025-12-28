Năm 2025, ngành y tế TP.HCM đã làm được gì?

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP.HCM trong bối cảnh thành phố mở rộng thành siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những đổi mới về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

1. Hình thành hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm

Từ ngày 1.7.2025, sau hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ngành y tế TP.HCM vận hành trên không gian siêu đô thị, trở thành hệ thống y tế lớn nhất cả nước.

Trước yêu cầu mới, thành phố chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, đẩy mạnh mở cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối, luân phiên bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng trạm cấp cứu vệ tinh.

Các giải pháp giúp rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, giảm tải tuyến cuối và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống.

Hình thành hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm ẢNH: S.Y.T

2. Cấu trúc lại y tế cơ sở, thành lập 168 trạm y tế xã

Năm 2025, TP.HCM sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực và 168 trạm y tế thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ 1.1.2026. Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương và được Sở Y tế hỗ trợ chuyên môn.

Ngành y tế đồng thời tăng cường nhân lực, bảo đảm thuốc bảo hiểm y tế, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cấp cứu và phòng chống dịch, giúp trạm y tế thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" của người dân.

TP.HCM giải thể các trung tâm y tế khu vực không giường bệnh ẢNH: DUY TÍNH

3. Ngành y tế TP.HCM đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội

TP.HCM chính thức hợp nhất lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội vào ngành y tế, lấy chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm cho nhóm yếu thế.

Sở Y tế phân công 16 bệnh viện hỗ trợ toàn diện các trung tâm bảo trợ xã hội, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại chỗ, ban hành bộ tiêu chí chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm công bằng y tế và phát triển đô thị nhân văn.

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại chỗ cho người bệnh mạn tính, người cao tuổi, người khuyết tật đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội ẢNH: S.Y.T

4. Kiểm soát hiệu quả dịch sởi, công bố hết dịch

Trước nguy cơ dịch sởi quay lại, TP.HCM chủ động triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Đến tháng 3.2025, thành phố đạt hơn 280.000 mũi tiêm với độ bao phủ gần tuyệt đối. Ngày 26.6.2025, TP.HCM chính thức công bố hết dịch sởi, thể hiện năng lực điều hành phòng chống dịch chủ động, khoa học và hiệu quả.

Ngành y tế TP.HCM chấm dứt dịch sởi ẢNH: DUY TÍNH

5. Y tế chuyên sâu, tiếp cận chuẩn mực y khoa tiên tiến

Năm 2025 ngành y tế TP.HCM ghi nhận nhiều kỹ thuật y khoa đỉnh cao: thông tim can thiệp bào thai; nối lại bàn tay đứt lìa bằng kỹ thuật vi phẫu phức tạp; E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động. Các thành tựu này khẳng định vị thế trung tâm kỹ thuật cao của TP.HCM và năng lực tiếp cận chuẩn mực y khoa tiên tiến trong khu vực.

Năm 2025 đánh dấu nhiều kỹ thuật y khoa đỉnh cao của ngành y tế TP.HCM ẢNH: B.V

6. Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra đặc khu Côn Đảo

Từ tháng 9.2025, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa giúp người dân đặc khu Côn Đảo được điều trị nhiều ca bệnh phức tạp ngay tại chỗ, từ phẫu thuật cấp cứu đến điều trị đột quỵ. Chương trình không chỉ nâng cao năng lực y tế vùng xa mà còn thể hiện rõ triết lý "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra đặc khu Côn Đảo ẢNH: B.V

7. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động

Tháng 11.2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết với 8 bệnh viện khác. Sau hơn 1 tháng, bệnh viện tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám, giảm rõ rệt số ca chuyển tuyến, giúp người dân khu vực xa trung tâm tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ ẢNH: B.V

8. Hoàn thành nhiều công trình y tế trọng điểm

Năm 2025, TP.HCM đưa vào hoạt động các bệnh viện cửa ngõ Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn và cơ sở 2 Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Các công trình góp phần giảm tải tuyến cuối, nâng cao năng lực y tế và đặt nền móng cho mô hình "campus y tế" hiện đại.

Nhiều cơ sở y tế hiện đại ra đời ẢNH: NGỌC DƯƠNG

9. Chuyển đổi số toàn diện, hình thành nền tảng dữ liệu lớn

Ngành y tế TP.HCM hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 163/164 bệnh viện; chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe học sinh, người cao tuổi; xây dựng kho dữ liệu y tế. Ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, giám sát quảng cáo y tế, tiếp nhận phản ánh người dân, hướng tới quản trị y tế thông minh.

Ngành y tế TP.HCM chuyển đổi số toàn diện ẢNH: S.Y.T

10. Hoàn thiện thể chế với 25 nghị quyết của HĐND TP.HCM

Năm 2025, HĐND TP.HCM thông qua 25 nghị quyết liên quan y tế và an sinh xã hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế siêu đô thị, mở rộng tiếp cận dịch vụ, giảm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý.

25 nghị quyết liên quan đến y tế, an sinh xã hội được HĐND TP.HCM thông qua ẢNH: S.Y.T

Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM khẳng định, 10 sự kiện trên là cũng là những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đổi mới của ngành y tế TPHCM trong năm 2025. Nền tảng hệ thống ngày càng hoàn thiện, đội ngũ nhân lực tận tâm và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.