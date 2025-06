Vụ 'có miễn trách nhiệm hình sự cho bác sĩ chống dịch do quá cấp bách': Đề nghị án treo

Theo cáo trạng, từ tháng 7-10.2021, Đỗ Việt Hùng (Phó giám đốc phụ trách TTYT TP.Dĩ An, Bình Dương) và Lê Thị Hồng Liên (Trưởng khoa Dược, TTYT TP.Dĩ An) cấu kết với Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) để ứng trước kit test phát hiện Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, sau đó hoàn thiện hồ sơ để Công ty Nam Phong (đóng vai trò là công ty trung gian để bán kit test cho Công ty Việt Á - PV) trúng thầu.

Cụ thể, các bị cáo đã để cho Công ty Nam Phong cung cấp các bảng báo giá hồ sơ thầu; trong đó bảng báo giá của Công ty Nam Phong có giá thấp làm căn cứ xác định dự toán gói thầu, căn cứ chỉ định thầu cho công ty này.

Phiên tòa xét xử các bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương xác định, TTYT TP.Dĩ An trong quá trình thực hiện hồ sơ chỉ định thầu, có tổng giá trị trên 41,6 tỉ đồng mua sắm kit test của Công ty Nam Phong đã có hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước trên 16 tỉ đồng.

Sau khi hoàn tất thanh toán số tiền 41,6 tỉ đồng, Phạm Vũ Phong mang số tiền 1,3 tỉ đồng đến TTYT TP.Dĩ An để "ủng hộ" phòng chống dịch Covid 19.

Sau đó, TTYT TP.Dĩ An nộp 1 tỉ đồng vào ngân sách và báo cáo UBND TP.Dĩ An sử dụng số tiền 300 triệu đồng còn lại để mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho rằng với trình độ, năng lực của các bị cáo, vi phạm từ 2 lần trở lên (trong 3 gói thầu) nên việc truy tố là cần thiết.

Bị cáo Đỗ Việt Hùng tại phiên tòa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, bị cáo Hùng và Liên có nhiều tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, không vụ lợi, có nhiều thành tích, bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác… Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Liên do làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi ích vật chất cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng tội danh trên, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Phong (hiện đã bị tuyên án 19 năm tù trong đại án Việt Á) từ 8-9 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Việt Hùng, luật sư Nguyễn Thanh Long (Đoàn luật sư TP.HCM, cũng là người đã bào chữa cho bác sĩ Nguyễn Thành Danh, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương và ông Trần Thanh Phong, nguyên Phó phòng Tài chính kế toán CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự trong đại án Việt Á), cũng cho rằng động cơ dẫn đến những hành vi của bị cáo là trong sáng, không vụ lợi, thực hiện trong tình thế cấp bách cần kit xét nghiệm ngay để cứu người… Bị cáo Hùng đã bị tạm giam hơn 1 năm cũng đã đủ răn đe cho hành vi vi phạm của mình.

HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào ngày 18.6.

Các y bác sĩ TTYT TP.Dĩ An tại thời điểm chống dịch Covid-19 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG