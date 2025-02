Vụ đấu giá đất 'chưa sạch' ở Ninh Thuận: Kiến nghị hủy kết quả trúng đấu giá

Không cần thiết phải tiến hành lại quy trình đấu giá

Ngày 17.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Xuân Thìn, nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận (hiện cư trú tại thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, H.Ninh Sơn) cho biết, đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến đơn tố cáo của ông về phiên đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ địa chính số 79 (thửa đất 364) có diện tích 1.116 m2 tại xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn không đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở Điện cơ - Nông ngư cơ Hoàng Ân được xây dựng trên một phần đất 364, hoạt động từ năm 2007 đến nay ẢNH: THIỆN NHÂN

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận kiến nghị UBND H.Ninh Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện việc hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất số 364 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Huỳnh Văn Thơm.

Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện định giá tài sản trên thửa đất 364 để phục vụ cho các bước tiếp theo trong hoạt động điều tra. ẢNH: THIỆN NHÂN

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khẳng định UBND H.Ninh Sơn không cần thiết phải tiến hành thanh tra lại quy trình đấu giá khi thực hiện hai kiến nghị trên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cho biết, Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện định giá tài sản trên thửa đất 364 để phục vụ cho các bước tiếp theo trong hoạt động điều tra.

Do đó, UBND H.Ninh Sơn và 2 cá nhân (ông Hoàng An và ông Huỳnh Văn Thơm) liên quan giữ nguyên hiện trạng thửa đất 364 cho đến khi có văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thì UBND H.Ninh Sơn xử lý theo quy định pháp luật .

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND H.Ninh Sơn thông báo kết quả thực hiện các kiến nghị trên để cơ quan này theo dõi.

Tố cáo hành vi thông thầu đấu giá đất

Như Thanh Niên ngày 21.2.2024 thông tin, ông Hoàng An, chủ cơ sở Điện cơ - Nông ngư cơ Hoàng Ân đóng tại xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn, có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Hội đồng đấu giá H.Ninh Sơn đứng ra lập hồ sơ đấu giá thửa đất số 364, nhưng không có quyết định thu hồi, đền bù hỗ trợ tài sản… Trên phần đất này còn nguyên phân xưởng hoạt động cơ sở kinh doanh của ông.

Sau đó ngày 3.5.2024, ông Trương Xuân Thìn, gửi đơn tố cáo về hành vi thông thầu của những người tham gia đấu giá thửa đất số 364, do Hội đồng Đấu giá H.Ninh Sơn tổ chức vào ngày 10.1.2020, đến các cơ quan chức năng trong tỉnh Ninh Thuận.

UBND H.Ninh Sơn và 2 cá nhân (ông Hoàng An và ông Huỳnh Văn Thơm) liên quan giữ nguyên hiện trạng thửa đất 364 ẢNH: THIỆN NHÂN

Theo nội dung đơn tố cáo, sáng 10.1.2020, ông Trương Xuân Thìn có đến Trung tâm Đấu giá hợp doanh Hải Đăng để theo dõi phiên đấu giá thửa đất số 364.

Tại đây, ông Thìn đã chứng kiến khoảng 20 người tham gia đấu giá thửa đất nói trên bàn cách đấu giá lô đất này. Cuộc bàn tính kéo dài từ 7 giờ 30 đến gần 10 giờ cùng ngày do bà V.T.N chủ trì, trước khi phiên đấu giá bắt đầu.

Trong đơn, ông Thìn cho biết giá khởi điểm thửa đất số 364 là hơn 900 triệu đồng. Sau khi bàn tính xong, họ (nhóm tham gia đấu giá - PV) thống nhất bỏ giá thửa đất này 1,2 tỉ đồng; đồng thời sau khi đấu xong, sẽ bán lại cho ông Hoàng An (H.Ninh Sơn) với giá 2 tỉ đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, những người tham gia đấu giá yêu cầu ông Hoàng An viết giấy nhận nợ bà V.T.N số tiền 880 triệu đồng (gửi kèm giấy mượn nợ).

Đến hơn 10 giờ ngày 10.1.2020, phiên đấu giá diễn ra và y như kết quả của việc thảo thuận trước đó. Ông Huỳnh Văn Thơm (TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn) là người trúng đấu giá lô đất này với giá 1,2 tỉ đồng như đã bàn tính trước đó.

Ngay sau phiên đấu giá vài phút, ông Thơm viết giấy thỏa thuận bán lại thửa đất số 364 cho ông Hoàng An với giá 2 tỉ đồng. Ông Hoàng An đưa trước 200 triệu đồng cho bà V.T.T.T (người trong nhóm đấu giá) nhận số tiền này.

Ông Thìn tố cáo những người tham gia đấu giá đã có hành vi thông thầu, vi phạm luật Đấu giá làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Thửa đất 364 được đấu giá xong từ năm 2020, UBND H.Ninh Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên, bốn năm qua vẫn chưa thể bàn giao thửa đất cho người trúng đấu giá.

Lý do là thời điểm tổ chức đấu giá thửa đất 364 vẫn còn tài sản trên đất của gia đình ông Hoàng An đang sử dụng làm cơ sở kinh doanh máy nông cụ, không thuộc sở hữu của Nhà nước.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc xác minh và xác định việc UBND H.Ninh Sơn giao đất cho Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên là chưa đúng quy định pháp luật.