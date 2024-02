Vụ đấu giá đất chưa 'sạch' ở Ninh Thuận: Thanh tra toàn bộ quy trình đấu giá thửa 364

Liên quan thông tin Báo Thanh Niên ngày 22.2 phản ánh trong bài viết Ninh Thuận: H.Ninh Sơn bán đấu giá đất chưa sạch, ngày 23.2, ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch UBND H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết đã ký văn bản giao Thanh tra H.Ninh Sơn chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thanh tra lại toàn bộ quy trình đấu giá thửa đất nói trên.

Thanh tra lại toàn bộ quy trình đấu giá thửa đất 364 tờ bản đồ số 79 THIỆN NHÂN

Đồng thời, giao phòng Tài nguyên - Môi trường H.Ninh Sơn chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND H.Ninh Sơn văn bản báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận về tiến độ giải quyết nội dung đơn của ông H.V.Th (người trúng đấu giá lô đất 364 - PV) và đơn của ông Hoàng An (người có quyền lợi liên quan); hoàn thành trong tháng 2.2024.



Như Thanh Niên phản ánh, ông Hoàng An, chủ cơ sở Điện cơ - Nông ngư cơ Hoàng Ân đóng tại thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận cho biết có đơn gửi các cấp ngành liên quan khiếu nại việc làm bất cập của Hội đồng đấu giá cùng các ngành liên quan của H.Ninh Sơn khi đưa ra đấu giá lô đất ngay phía trước cơ sở kinh doanh của ông.

Theo đơn trình bày của ông An, năm 2000, ông có mua lô đất hơn 6.000 m2 nằm dọc QL27, thuộc thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn của bà Lê Thị Hiếu, ngụ ở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn. Lô đất này được cấp sổ tạm số 00836 ngày 22.7.1994, loại sổ tự khai, người đứng tên là Lê Thị Hiếu.

Cơ sở Điện cơ - Nông ngư cơ Hoàng Ân được xây dựng trên một phần đất 364, hoạt động từ năm 2007 đến nay THIỆN NHÂN

Năm 2007, UBND H.Ninh Sơn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất số 272, tờ bản đồ số 79) cho gia đình ông An trên phần diện tích đã mua lại của bà Hiếu. Trong đó có 400 m2 đất ở nông thôn và 4.546 m2 đất trồng cây hằng năm khác.



Diện tích đất còn lại là 1.116 m2 , cán bộ địa chính H.Ninh Sơn có giải thích: phần diện tích của mốc lộ giới QL27 là 27 m và diện tích hành lang bảo vệ an toàn QL27 (phần đất này nằm trong diện tích sử dụng của gia đình ông An mua của bà Hiếu) chừng nào có chủ trương mới sẽ ưu tiên cho gia đình ông An được mua lại.

Từ khi được cấp sổ, ông An xây dựng cơ sở kinh doanh (nhà xưởng) trên phần diện tích 400 m2 đất ở và phần diện tích hành lang bảo vệ an toàn QL27. Đến nay, chưa có đơn vị quản lý Nhà nước nào đến lập biên bản về xây dựng trái phép.

Phần diện tích nhà xưởng của cơ sở Điện cơ - Nông ngư cơ Hoàng Ân được đưa ra bán đấu giá khi chưa thực hiện giải phóng mặt bằng THIỆN NHÂN

Sau đó, ông An gửi đơn xin mua lại toàn bộ diện tích đất 1.116 m2 này (phần diện tích còn lại của mốc lộ giới QL27 sau khi đã điều chỉnh và diện tích hành lang bảo vệ an toàn QL27) và được cán bộ địa chính H.Ninh Sơn hướng dẫn làm các thủ tục để xin mua. Nhưng đến ngày 10.1.2020, Hội đồng đấu giá H.Ninh Sơn đưa ra bán đấu giá diện tích thửa đất này.



Sau buổi đấu giá, ông An mới biết lô đất này được Phòng Tài nguyên - Môi trường đánh số là thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79, có diện tích 1.116 m2. Phần đất này gia đình ông An đã xây dựng xưởng hoạt động kinh doanh hơn 17 năm qua. Người đấu trúng lô đất này là ông H.V.Th, ngụ ở TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn.



Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Ninh Sơn, ông Kiều Tấn Thịnh cho biết đã xem lại toàn bộ hồ sơ quy trình đưa ra đấu giá lô đất 364 và phát hiện quy trình đấu giá là chưa đúng.