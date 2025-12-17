EVNSPC khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn hơn 101 tỉ đồng

Ngày 17.12, tại xã đảo Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 101 tỉ đồng, quy mô công suất 2x25MVA, đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (2 mạch).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn ẢNH: HOÀNG KHÔI

Khi đóng điện đưa vào vận hành, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn, cung cấp điện ổn định liên tục, giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch… trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận. Qua đó tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt động du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ là nơi cung cấp điện cho xã đảo An Sơn - Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du (dự kiến khởi công trong năm 2026) thay cho các trạm phát điện diesel.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Công thương An Giang, cho biết các công trình đầu tư kéo điện lưới quốc gia ra đảo của EVNSPC đã mang lại hiệu quả rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Công thương An Giang, cho biết địa phương sẽ luôn theo dõi và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh để dự án được tiến hành một cách thuận lợi nhất ẢNH: HOÀNG KHÔI

Riêng công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn không chỉ phù hợp với quy hoạch tỉnh An Giang và quy hoạch phát triển điện lực, mà còn là mấu chốt hoàn thiện lưới điện đảo Lại Sơn và là tiền đề để triển khai công trình kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân các đảo Nam Du, An Sơn. Sở Công thương An Giang cam kết sẽ luôn theo dõi và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh để dự án được tiến hành một cách thuận lợi nhất.

Ông Đoàn Đức Hưng, Phó tổng giám đốc EVNSPC, phát lệnh khởi công dự án ẢNH: HOÀNG KHÔI

Phát lệnh khởi công dự án, ông Đoàn Đức Hưng, Phó tổng giám EVNSPC, cho biết Trạm biến áp 110kV Lại Sơn là công trình có ý nghĩa quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Lãnh đạo EVNSPC đề nghị Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam cùng các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát và các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai dự án; chủ động và tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực dự án, đảm bảo sự đồng thuận và tiến độ chung của dự án.