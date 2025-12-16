Khánh thành trạm biến áp cấp điện vận hành sân bay Long Thành

Ngày 16.12, Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành công trình trạm biến áp 110 kV cấp điện cho sân bay Long Thành.

Các đại biểu kéo băng khánh thành trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Dự án trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành có tổng công suất 80 MVA (gồm 2 máy biến áp, mỗi máy công suất 40 MVA) và 3,8 km đường dây đấu nối từ hướng quốc lộ 51 vào. Tổng vốn đầu tư hơn 158 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 5.2024.

Vào ngày 27.11.2024, máy biến áp đầu tiên đã được đóng điện thành công (vượt tiến độ 2 tháng). Đến ngày 24.11.2025, máy biến áp thứ 2 đóng điện thành công, đưa vào vận hành.

Tiếp đó, vào ngày 29.11.2025, Công ty Điện lực Đồng Nai phối hợp với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22 kV, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trương Đình Quốc, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai, cho biết việc đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV tại sân bay Long Thành bổ sung thêm một công trình điện lớn cho Đồng Nai. Trạm đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, chất lượng cao, phục vụ vận hành các hạng mục trọng yếu như hệ thống điều hành bay, chiếu sáng sân đường, nhà ga hành khách, an ninh soi chiếu, trung tâm kỹ thuật và các hệ thống phụ trợ tại sân bay Long Thành.

Ông Trương Đình Quốc, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành có hệ thống giám sát điều khiển được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất.

Cũng theo Công ty Điện lực Đồng Nai, hiện trung bình mỗi tháng, khu vực thi công sân bay Long Thành tiêu thụ khoảng 730.000 kWh (mức tiêu thụ tương đương 1 doanh nghiệp lớn).

Lễ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5.1.2021. Tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.

Phun vòi rồng mừng máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành vào chiều 15.12 ẢNH: LÊ LÂM

Trong giai đoạn 1, xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện là 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026). Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Ngày 15.12, các đơn vị liên quan đã tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành.

Dự kiến, ngày 19.12, tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra lễ đón chuyến bay đầu tiên. Theo đó, máy bay của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Nội Bài bay vào sân bay Long Thành. Sau đó, sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Long Thành.