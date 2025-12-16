Cận cảnh máy bay lớn nhất Việt Nam Boeing 787 Dreamliner đáp sân bay Long Thành

Máy bay Boeing 787 Dreamliner cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 34, đến 16 giờ cùng ngày (15.12) đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Đây là dòng máy bay loại có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines, cũng là máy bay lớn nhất Việt Nam.

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 Dreamliner đáp thành công xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Sau đó, máy bay từ từ tiến vào khu vực sân đỗ, nơi đặt Trung tâm chỉ huy điều hành chuyến bay kỹ thuật, và có hàng ngàn người đang trông đợi ẢNH: LÊ LÂM

Màn phun vòi rồng chào đón máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Chiếc máy bay từ từ vượt qua "màn mưa" ẢNH: LÊ LÂM

2 xe cứu hỏa ở hai bên tạo nên màn phun nước vô cùng đẹp mắt, đây là nghi thức truyền thống trong ngành hàng không để chào đón sự kiện đặc biệt ẢNH: LÊ LÂM

Sau đó, máy bay được xe chuyên dụng kéo đến vị trí đỗ ẢNH: LÊ LÂM

Boeing 787 Dreamliner là loại máy bay hai động cơ phản lực, thân rộng, được chế tạo bởi hãng Boeing, sức chứa 340 hành khách ẢNH: LÊ LÂM

Hiện tại, đây là dòng máy bay có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi yên vị ở bãi đỗ, máy bay được nhân viên mặt đất tiếp nhiên liệu ẢNH: LÊ LÂM