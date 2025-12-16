Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh máy bay lớn nhất Việt Nam Boeing 787 Dreamliner đáp sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
16/12/2025 06:48 GMT+7

Vào lúc 16 giờ ngày 15.12, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành. Đánh dấu cột mốc quan trọng, là máy bay đầu tiên hạ cánh xuống siêu sân bay này.

Máy bay Boeing 787 Dreamliner cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 34, đến 16 giờ cùng ngày (15.12) đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Đây là dòng máy bay loại có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines, cũng là máy bay lớn nhất Việt Nam.

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 Dreamliner đáp thành công xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Sau đó, máy bay từ từ tiến vào khu vực sân đỗ, nơi đặt Trung tâm chỉ huy điều hành chuyến bay kỹ thuật, và có hàng ngàn người đang trông đợi

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Màn phun vòi rồng chào đón máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Chiếc máy bay từ từ vượt qua "màn mưa"

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

2 xe cứu hỏa ở hai bên tạo nên màn phun nước vô cùng đẹp mắt, đây là nghi thức truyền thống trong ngành hàng không để chào đón sự kiện đặc biệt

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 6.

Sau đó, máy bay được xe chuyên dụng kéo đến vị trí đỗ

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Boeing 787 Dreamliner là loại máy bay hai động cơ phản lực, thân rộng, được chế tạo bởi hãng Boeing, sức chứa 340 hành khách

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Hiện tại, đây là dòng máy bay có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 9.

Sau khi yên vị ở bãi đỗ, máy bay được nhân viên mặt đất tiếp nhiên liệu

ẢNH: LÊ LÂM

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing 787, máy bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 10.

Đến 18 giờ ngày 15.12, máy bay Boeing 787 bay trở về lại sân bay Tân Sơn Nhất, và đáp lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày, hoàn tất chuyến bay kỹ thuật

ẢNH: NGUYỄN ANH

Lúc 16 giờ ngày 15.12, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành.

