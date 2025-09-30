Điện lưới quốc gia giúp Côn Đảo vươn mình

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chưa đến 1 giờ bay, "viên ngọc xanh" đã thấp thoáng hiện ra giữa biển trời bao la.

Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải (giữa) và lãnh đạo EVNHCMC kiểm tra địa điểm đặt cáp ngầm 110 kV xuyên biển từ Vĩnh Châu (Sóc Trăng) về tại Côn Đảo ẢNH: QUỲNH TRÂN

Cách P.Vũng Tàu 185 km, TP.HCM khoảng 250 km và TP.Cần Thơ 83 km, hiện Côn Đảo có 3 đường bay của các hãng hàng không đi và đến là Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM. Không chỉ nổi tiếng là thiên đường nghỉ dưỡng, Côn Đảo còn tập trung nhiều điểm đi phượt đặc biệt được giới trẻ yêu thích: Bãi Ông Đụng, Hòn Tre nhỏ, Hòn Tre lớn… Trước đây, Côn Đảo từng có sự kiện được thế giới biết đến là hai ngôi sao điện ảnh Brad Pitt và Angelina Jolie từng đến lưu trú vào năm 2011.

Lễ khởi công xây dựng công trình lưới điện thông minh tại Côn Đảo sáng 26.9 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đến với Côn Đảo, du khách tham quan hệ thống nhà tù nằm trong 23 di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng, viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Hàng Dương và thắp nhang trên mộ chị Sáu linh thiêng, mỗi người càng thấy trân quý cuộc đời được sống trong những tháng năm độc lập, hòa bình.

Hệ thống lưới điện như hiện nay sắp tới sẽ được toàn bộ ngầm hóa ẢNH: QUỲNH TRÂN

"Đ ÁNH THỨC TIỀM LỰC " C ÔN Đ ẢO TỪ… ĐIỆN

Đầu tháng 9.2025, nhân dân ở Côn Đảo vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến lễ khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia hòa vào lưới điện trên đảo, đánh dấu cột mốc quan trọng, kết thúc thời kỳ Côn Đảo phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện diesel, mở ra thời kỳ mới cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện căn bản đời sống người dân.

Tin vui nối tiếp niềm vui, mới đây sáng 26.9, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chính thức khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh hiện đại ngay tại đặc khu.

Đêm trung tâm Côn Đảo tràn ngập ánh sáng của điện quốc gia ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tham dự sự kiện này, chúng tôi tháp tùng Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo đến thăm địa điểm cáp ngầm 110 kV xuyên biển từ Vĩnh Châu (Sóc Trăng cũ) về tới Côn Đảo. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.923 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp vốn của EVN, thể hiện quyết tâm lớn của lãnh đạo ngành điện để "đánh thức tiềm lực" kinh tế của đảo ngọc.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết: "Sau khi tiếp nhận địa bàn quản lý mới, EVNHCMC khẩn trương ban hành kế hoạch xây dựng lưới điện thông minh cho Côn Đảo, triển khai đồng bộ theo 7 phân hệ lưới điện thông minh, trong đó trước hết tập trung vào lĩnh vực giám sát và điều khiển. Mục tiêu của công trình là hoàn tất trước Tết âm lịch Bính Ngọ".

Các lãnh đạo EVN và EVNHCMC kiểm tra hệ thống cáp ngầm chạy dọc theo đảo ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lưới điện thông minh, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết thêm: "Công trình lưới điện thông minh tại Côn Đảo đi vào vận hành được áp dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại: 100% lưới điện trung, hạ thế được thực hiện tự động, kết hợp điều khiển giám sát từ xa. Chúng tôi quản lý online độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng trên lưới điện; theo dõi, phân tích dữ liệu vận hành lưới điện online; tích hợp nguồn điện phân tán như mặt trời, điện gió, điện đốt rác, sinh khối. Về chất lượng điện, Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỷ lệ tổn thất điện năng tương đương như các khu vực nội thành tại TP.HCM".

Công trình điện 110 kV xuyên biển từ Sóc Trăng (cũ) cấp điện quốc gia cho đặc khu ẢNH: QUỲNH TRÂN

Được biết, các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành, giảm tổn thất điện năng và hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững của đặc khu Côn Đảo.

"Hệ thống lưới điện đang đi nổi trên mặt đất như hiện nay, sắp tới sẽ được ngầm hóa, trả lại cảnh quan tự nhiên và đặc biệt là không gian xanh hoang sơ, tự nhiên của cây cối trên Côn Đảo", ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Di tích Phú Sơn (Côn Đảo) nới ghi đậm dấu của bao thế hệ tù chính trị ẢNH: QUỲNH TRÂN

N IỀM VUI CỦA NGƯỜI DÂN NƠI ĐẢO XA

Từ ngày điện lưới Côn Đảo được hòa vào lưới điện quốc gia, vợ chồng anh Hoàng Thi Liên "vui không diễn tả nổi", vì đang sở hữu homestay Pun Corner, nên đối với anh chị, điện vô cùng quan trọng. Chị Liên nhớ như in có lần một đoàn từ TP.HCM ra từ sáng sớm, chẳng may homestay vừa mất điện. Chị "bảo lãnh" họ cứ đi chơi, chiều về sẽ có điện; nhưng tới 17 giờ tình hình vẫn không được cải thiện, mọi người bỏ đi nơi khác. Từ khi điện quốc gia về, chị không còn phải chạy máy nổ nữa, nếu có sự cố gì thì Điện lực Côn Đảo cũng nhanh chóng tới sửa chữa, khắc phục ngay khiến cho người dân vô cùng hài lòng.

Côn Đảo ngày nay ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tại khách sạn Marina Bay, chị Tuyết Nhung, quản lý tại đây, cho biết: "Chúng tôi đang có 80 phòng với sức chứa 200 khách nên yêu cầu về điện sinh hoạt rất lớn. Ngày trước, khi chưa có điện quốc gia, khách sạn phải đầu tư máy phát, nhiều khi sử dụng gây ồn ào cho không gian riêng tư và ô nhiễm môi trường. Giờ thì khỏi lo lắng điều này nữa. Tôi tin khi có điện ổn định, kinh tế Côn Đảo sẽ cất cánh".

Buổi sáng thanh bình tại Côn Đảo ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ông Nguyễn Chí Thủy, Đội trưởng đội quản lý vận hành tổng hợp, gắn bó với ngành hơn 30 năm. Ba năm qua, ông được điều từ Vũng Tàu ra "trấn giữ" điện cho Côn Đảo. "Nếu trước kia khi chưa có điện quốc gia hòa lưới điện Côn Đảo, lúc bị cắt điện lâu, khách hàng hay phản ánh hoặc gọi điện phàn nàn dữ lắm, bây giờ không còn tình trạng này nữa. Điện cung cấp tương đối ổn định, có sự cố cũng đều khắc phục nhanh chóng. Nhờ đó, các doanh nghiệp và người dân hài lòng an tâm đầu tư, kinh doanh để kinh tế Côn Đảo liên tục phát triển", ông nói.

Chia tay đảo ngọc, mọi người đều kỳ vọng một ngày mai Côn Đảo sẽ trở thành đặc khu kinh tế - sinh thái hiện đại, thông minh, phát triển xanh và bền vững của cả nước.