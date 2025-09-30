Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Lễ trao giải Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/09/2025 07:11 GMT+7

Lúc 9 giờ 30 sáng 30.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sẽ truyền trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3, với chủ đề An toàn tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia trên thanhnien.vn và các kênh Fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, Fanpage Tập đoàn Điện lực VN, Fanpage EVNHCMC.

Tham dự buổi lễ, ngoài lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN, các đại biểu khách mời, Ban giám khảo…, còn có 2 đại sứ của cuộc thi là Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà và nghệ sĩ Hòa Hiệp.

Lễ trao giải Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 - Ảnh 1.
Lễ trao giải Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 - Ảnh 2.

Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà và nghệ sĩ Hoà Hiệp - hai đại sứ của cuộc thi

Ảnh: NVCC

Theo Trưởng ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên: "Cuộc thi năm nay đã thành công mỹ mãn khi tìm ra được nhiều gương mặt tác giả mới, tác phẩm hay nhất để trao thưởng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực từ EVNHCMC".

Nhà thơ Lê Minh Quốc, thành viên Ban giám khảo, nhận xét: "Dù lần thứ 3 tổ chức, thời gian ngắn nhưng số lượng bài dự thi vẫn là con số "khủng" với trên 500 bài gửi về, cho thấy Ban tổ chức đã đi đúng hướng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều tầng lớp trong xã hội về một đề tài hay, hấp dẫn".

Mời quý độc giả Thanh Niên đón theo dõi trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 trên các nền tảng số của báo, Fanpage Tập đoàn Điện lực VN, Fanpage EVNHCMC và giới thiệu cho người thân cùng xem.

https://www.youtube.com/watch?v=U2-qvgNXJP0

