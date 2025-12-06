Khắc phục sự cố cáp ngầm, khôi phục cấp điện hoàn toàn tại Phú Quốc

Sáng 6.12, tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, sau 5 ngày đêm khẩn trương thi công, lúc 21 giờ 42 ngày 5.12, Tổng EVNSPC và Công ty Điện lực An Giang đã phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khôi phục việc cung cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Toàn cảnh khu vực thi công đường dây trên không ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đường dây 110kV trên không được xây dựng từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu phía Hà Tiên đến vị trí xảy ra sự cố, với 4 khoảng trụ. Công trình được triển khai và đóng điện thành công trước 5 ngày so với kế hoạch (ngày 10.12 - PV ) đã kịp thời khôi phục cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tại Phú Quốc.

Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Trong thời gian khắc phục sự cố cáp ngầm, giữa gió biển và đêm tối, công trường vẫn sáng đèn. Những đôi tay không ngừng nghỉ của lực lượng thi công vẫn đều đặn hoàn thiện từng công đoạn ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trước đó, lúc 13 giờ 15 ngày 29.11, xảy ra sự cố đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc làm mất điện TBA 110kV Phú Quốc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho Phú Quốc.

Theo ghi nhận, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng sàn đạo trong hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc thuộc bờ biển Hà Tiên. Việc ép cọc thép sàn đạo là nguyên nhân gây nên sự cố thuộc đoạn cáp ngầm 110kV cấp điện cho Phú Quốc.

CB-CNV Tổng công ty Điện lực miền Nam vận hành các máy phát điện được vận chuyển từ đất liền cung cấp điện cho khu vực Gành Dầu (đặc khu Phú Quốc) ẢNH: HOÀNG KHÔI

Ngay sau khi sự cố xảy ra, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang đã khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên; vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

EVNSPC cũng đã huy động 20 máy phát diesel di động của các công ty điện lực thành viên, với tổng công suất 3,5MW, vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.