Xây dựng Phú Quốc 'sáng, xanh, sạch, đẹp' đón APEC 2027

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, để phục vụ hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang đề xuất và được quyết định triển khai 21 công trình, dự án hạ tầng tại đặc khu Phú Quốc, trong đó có 10 dự án, công trình đầu tư công và 11 công trình, dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc triển khai các dự án, công trình phục vụ APEC có ý nghĩa quan trọng, cấp bách. Đối với 10 công trình, dự án còn có khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng giao tỉnh An Giang làm chủ đầu tư các dự án: xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo hình thức đầu tư, kinh doanh, trường hợp có vướng mắc thì thực hiện theo hình thức đầu tư công, hoàn thành thủ tục trong tháng 11.2025.

Với các công trình, dự án phải đầu tư theo hình thức BT, BOT, đến hết tháng 11 phải hoàn thành xong thủ tục, nếu vượt quá thẩm quyền hoặc có khó khăn, vướng mắc thì tỉnh An Giang phải báo cáo Chính phủ. Các dự án đường bộ trục chính thực hiện theo hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Với dự án đường sắt đô thị thực hiện theo hình thức PPP, Thủ tướng yêu cầu thực hiện trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước, doanh nghiệp, còn rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng cũng lưu ý dự án cải thiện cảnh quan môi trường đặc khu Phú Quốc cần triển khai theo tinh thần "sáng, xanh, sạch, đẹp" để bạn bè quốc tế được chứng kiến, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam.