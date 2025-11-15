Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xây dựng Phú Quốc 'sáng, xanh, sạch, đẹp' đón APEC 2027

Mai Hà
Mai Hà
15/11/2025 04:00 GMT+7

Chiều 14.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang về triển khai các dự án hạ tầng, chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, để phục vụ hội nghị APEC 2027, tỉnh An Giang đề xuất và được quyết định triển khai 21 công trình, dự án hạ tầng tại đặc khu Phú Quốc, trong đó có 10 dự án, công trình đầu tư công và 11 công trình, dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Xây dựng Phú Quốc “sáng, xanh, sạch, đẹp” đón APEC 2027 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc triển khai các dự án, công trình phục vụ APEC có ý nghĩa quan trọng, cấp bách. Đối với 10 công trình, dự án còn có khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng giao tỉnh An Giang làm chủ đầu tư các dự án: xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo hình thức đầu tư, kinh doanh, trường hợp có vướng mắc thì thực hiện theo hình thức đầu tư công, hoàn thành thủ tục trong tháng 11.2025.

Với các công trình, dự án phải đầu tư theo hình thức BT, BOT, đến hết tháng 11 phải hoàn thành xong thủ tục, nếu vượt quá thẩm quyền hoặc có khó khăn, vướng mắc thì tỉnh An Giang phải báo cáo Chính phủ. Các dự án đường bộ trục chính thực hiện theo hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Với dự án đường sắt đô thị thực hiện theo hình thức PPP, Thủ tướng yêu cầu thực hiện trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước, doanh nghiệp, còn rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng cũng lưu ý dự án cải thiện cảnh quan môi trường đặc khu Phú Quốc cần triển khai theo tinh thần "sáng, xanh, sạch, đẹp" để bạn bè quốc tế được chứng kiến, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc APEC 2027 tỉnh An Giang ngân sách trung ương APEC Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

