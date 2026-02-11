Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc tết tại tỉnh Quảng Trị

Chiều 11.2, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có chuyến thăm, tặng quà, chúc tết bà con tại tỉnh Quảng Trị.

Tham dự chương trình còn có ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các sở ban ngành và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã có báo cáo về tình hình địa phương với đoàn công tác. Cụ thể, từ ngày 1.7, tỉnh Quảng Trị mới chính thức đi vào hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo địa giới cũ sang tư duy không gian mở, liên kết vùng, phát huy vị thế "cửa ngõ chiến lược" của miền Trung, điểm kết nối then chốt trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Năm 2025, tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả rất toàn diện, hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu kế hoạch. Tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025.

Trong điều kiện địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định để phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ẢNH: BÁ HOÀNG

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 49.388 người có công với cách mạng, tặng quà tết cho hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Đặc biệt nhất là trong thời điểm sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, tỉnh Quảng Trị cần chú trọng vào các đột phá về hạ tầng như hạ tầng giao thông, hạ tầng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tập trung phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược gồm năng lượng - logistics - du lịch - nông nghiệp xanh. Tiếp tục hoàn thiện, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện.

Ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương tặng quà cho các hộ gia đình chính sách ẢNH: BÁ HOÀNG

Về quốc phòng, an ninh, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, ưu tiên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có các món quà ý nghĩa trao tặng cho 100 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; 400 hộ nghèo và 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các cơ quan trung ương cũng đã trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, 10 hộ nghèo và 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.