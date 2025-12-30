Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Bệnh viện Quân y 121 và tặng quà bệnh nhân

Ngày 30.12, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đến thăm Bệnh viện Quân y 121 (trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) thăm hỏi bệnh nhân ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cùng đi với đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa có trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9…

Tại Bệnh viện Quân y 121, sau khi trồng cây lưu niệm, đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà xuân cho từng bệnh nhân tại trung tâm lọc máu. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá rất cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y - bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 121 và cho rằng thời gian tới bệnh viện cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, người dân vùng ĐBSCL.

Đại tá, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đối với đề xuất liên quan đầu tư thêm trang thiết bị cho Bệnh viện Quân y 121, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sớm có tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc - Nâng cấp giai đoạn 2 Trung tâm lọc máu, Bệnh viện Quân y 121.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà xuân cho bệnh nhân ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết thời gian qua bệnh viện đã ứng dụng hiệu quả nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, cứu sống hàng loạt ca bệnh hiểm nghèo. Hiện mỗi ngày, bệnh viện đón từ 1.000 đến 1.300 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị.

Lãnh đạo các cấp cắt băng khánh thành tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đến nay, Bệnh viện Quân y 121 đã ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quy trình khám, chữa bệnh. Năm 2025, bệnh viện khám 308.839 lượt bệnh nhân (đạt 113,54% kế hoạch, tăng 18,3% so cùng kỳ năm trước), thu dung 82.995 bệnh nhân (đạt 116,08% kế hoạch, tăng 20,73% so cùng kỳ), cấp cứu 21.826 trường hợp (đạt 140,81% kế hoạch, tăng 21,27% so cùng kỳ), phẫu thuật 8.147 ca (đạt 108,63% kế hoạch) tăng 12,48% so cùng kỳ năm 2024…

Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đột phá mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sớm đưa Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào hoạt động.