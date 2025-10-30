Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
30/10/2025 11:51 GMT+7

Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực vượt bậc trong công tác chuyên môn, mở rộng hợp tác đa chiều nhằm chăm sóc sức khỏe mọi người ngày càng hiệu quả hơn.

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121- Ảnh 1.

Khu điều trị nội trú 600 giường của Bệnh viện Quân y 121

Ảnh: Quang Minh Nhật

Bệnh viện Quân y 121 (trụ sở chính tọa lạc ở P.Ninh Kiều, trung tâm TP.Cần Thơ) là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Thành lập năm 1964, đến nay Bệnh viện Quân y 121 đã 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực cao trong công tác chuyên môn nhằm mang lại cơ hội khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho mọi cá nhân trong ngoài quân đội. Hiện nay mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 121 khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1.000 lượt bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành.

Đẩy mạnh điều trị chấn thương, chỉnh hình

Ngày 30.10, nữ bệnh nhân V.K.H (72 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đã giảm đau rất nhiều ở cánh tay phải và ăn, ngủ tốt. Trước đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng cánh tay phải. Vào viện, thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ (BS) Bệnh viện Quân y 121 chẩn đoán bệnh nhân bị gãy phức tạp ở cánh tay phải và có chỉ định thay khớp vai toàn phần. Với sự phối hợp của BS Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, ca phẫu thuật thay khớp vai toàn phần cho bệnh nhân V.K.H đã thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân dấu hiệu sinh tồn ổn định, hồi phục nhanh.

Đại tá, BS.CK2 Lê Văn Công, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 121 (thành viên ê kíp phẫu thuật) cho biết bệnh nhân V.K.H hiện sức khỏe tiến triển khả quan, cánh tay và nhất là bàn tay phải cầm nắm tốt. Bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121- Ảnh 2.

BS.CK2 Lê Văn Công thăm khám bệnh nhân V.K.H

Ảnh: Quang Minh Nhật

Cũng theo BS.CK2 Lê Văn Công, tháng 9.2025, tại Bệnh viện Quân y 121, nữ bệnh nhân L.H.G.H (15 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đã được phẫu thuật chỉnh hình cột sống thành công. Trước khi nhập viện, bệnh nhân gù lưng bên phải, ảnh hưởng nhiều trong đi đứng. Sau phẫu thuật, chỉnh hình bệnh nhân vận động tốt, dáng đi thẳng. Trong năm 2024, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho nữ bệnh nhân L.T.B (100 tuổi) ngụ tỉnh Vĩnh Long. Trước đó nữ bệnh nhân P.T.N (61 tuổi ngụ Vĩnh Long) cũng được Bệnh viện Quân y 121 phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo thành công. Bệnh nhân này có nhiều bệnh nền và 12 năm trước đó đã bị thoái hóa khớp gối.

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121- Ảnh 3.

Nữ bệnh nhân L.H.G.H sau khi được phẫu thuật chỉnh hình cột sống lưng

Ảnh: Hoàng Ái

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 nhấn mạnh những ca phẫu thuật tiêu biểu nêu trên đã khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 121 trong lĩnh vực điều trị chấn thương chỉnh hình. Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến, thực hiện ngay tại TP. Cần Thơ, không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm chi phí cho bệnh nhân. Bệnh viện Quân y 121 hiện trở thành địa chỉ tin cậy trong phẫu thuật điều trị vẹo cột sống, thay khớp vai, khớp gối, khớp háng, đốt sống cổ, phẫu thuật tái tạo dây chằng, thay đĩa đệm cột sống, xử lý xẹp cột sống bằng cách bơm ciment sinh học… mang lại niềm vui lớn cho nhiều bệnh nhân.

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ cộng đồng

Vừa qua, Bệnh viện Quân y 121 đã ký kết hợp tác với Đại học Cần Thơ nhằm phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển bền vững. Trước đó trong chương trình "Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ", Bệnh viện Quân y 121 đã trao học bổng có tổng trị giá 200 triệu đồng giúp đỡ kịp thời cho những sinh viên vượt khó học tốt.

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121- Ảnh 4.

Đại tá, BS.CK2 Nguyễn Tấn Phong (hàng ngồi, bìa trái) tại lễ ký kết với Đại học Cần Thơ

Ảnh: Nhật Hào

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 121 cũng triển khai chương trình hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Võ Trường Toản… trong công tác đào tạo nguồn nhân lực khối ngành y dược. Song song đó, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ…trong hội chẩn, phẫu thuật, chuyển giao kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học. "10 tháng đầu năm nay, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh mang lại hiệu quả cao, Bệnh viện Quân y 121 còn tích cực hướng về cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Theo đó, Bệnh viện Quân y 121 tổ chức 5 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 người dân nghèo ở Cần Thơ, An Giang; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ nhân dân Cu Ba anh em; thăm tặng quà thương binh, bệnh binh dịp lễ, tết; quyên góp quỹ nhà đồng đội, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo; khen thưởng học sinh xuất sắc…với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng. Những nghĩa cử cao đẹp này thể hiện sự chia sẻ kịp thời của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 đối với nhân dân trong ngoài nước", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin.

Những nỗ lực vượt bậc ở Bệnh viện Quân y 121- Ảnh 5.

Ngày 30.10.2025 tại xã Ngọc Tố (TP.Cần Thơ), Bệnh viện Quân y 121 phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer và người dân hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: Nhật Hào

 

