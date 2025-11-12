Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đình Huy
Đình Huy
12/11/2025 22:10 GMT+7

Ngày 12.11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữa đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (người nhận bàn giao) và đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư (người bàn giao).

Tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đại tướng Trịnh Văn Quyết đã phát biểu và ký biên bản bàn giao.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đại tướng Trịnh Văn Quyết

ẢNH: BÁO QĐND

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, phát biểu bàn giao, đại tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động khi hoàn thành trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Hơn 4 năm công tác tại đây đã để lại nhiều kỷ niệm, tình cảm sâu sắc, dấu ấn khó quên với ông.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quy tụ được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, đảm nhiệm tốt các vị trí chiến lược. Nhiều cán bộ trưởng thành, thể hiện năng lực, phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư giao phó...

41 năm trong quân đội, được Đảng phân công sang lĩnh vực công tác mới, đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, ở bất kỳ cương vị nào cũng hết lòng, hết sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm xúc động, tự hào và tình cảm gắn bó sâu sắc với quân đội, với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đồng đội, đồng nghiệp.

Theo đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian qua, quân đội ta đã thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp, bản lĩnh và tính chính quy trong mọi lĩnh vực, từ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, gìn giữ hòa bình, đến hoạt động đối ngoại quốc phòng. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự lớn mạnh của quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, đặc biệt là đại tướng Trịnh Văn Quyết, người đã cùng tập thể Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, thông tin đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, triển khai hiệu quả 5 yêu cầu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng thời tiếp tục chủ động tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về các vấn đề chiến lược của công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới...

đại tướng Nguyễn trọng nghĩa Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam Bộ Quốc phòng đại tướng trịnh văn quyết
