Chính trị

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm đại tướng, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đình Huy
Đình Huy
04/11/2025 11:32 GMT+7

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng.

Sáng 4.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng và cấp thượng tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm đại tướng, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa

ẢNH: QĐND

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng.

Cạnh đó, công bố quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa 63 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 năm 2008.

Năm 2010, ông giữ chức Chính ủy Quân đoàn 4.

Từ năm 2012 đến nay, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2013, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 1.2016, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII. Tháng 5.2016, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 9.2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 31.1.2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 18.2.2021, Bộ Chính trị phân công thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Tháng 5.2024, tại hội nghị T.Ư 9 Khóa XIII của Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 3.2.2025, ông làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư. 



