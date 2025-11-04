Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán tại xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM; trình độ đại học an ninh, cử nhân luật. Ông Trí là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ông Trí tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc tại Công an TP.HCM. Ông Lê Minh Trí có khoảng gần 2 năm (1990 - 1992) làm Phó trưởng phòng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Từ 1992 - 2000, ông Lê Minh Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM. Sau đó, ông Trí trải qua nhiều năm công tác tại UBND TP.HCM, giữ tới chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ năm 2013, ông Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. Từ tháng 4.2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư khóa XIII, tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị T.Ư Đảng khóa XIII hôm 16.8.2024, T.Ư Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư. Tại kỳ họp bất thường thứ 8 Quốc hội khóa XV, ngày 26.8.2024, ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND tối cao.

