Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

Tư An
Tư An
04/11/2025 11:13 GMT+7

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao, được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Sáng 4.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

ẢNH: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán tại xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM; trình độ đại học an ninh, cử nhân luật. Ông Trí là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ông Trí tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc tại Công an TP.HCM. Ông Lê Minh Trí có khoảng gần 2 năm (1990 - 1992) làm Phó trưởng phòng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Từ 1992 - 2000, ông Lê Minh Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM. Sau đó, ông Trí trải qua nhiều năm công tác tại UBND TP.HCM, giữ tới chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ năm 2013, ông Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. Từ tháng 4.2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư khóa XIII, tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị T.Ư Đảng khóa XIII hôm 16.8.2024, T.Ư Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư. Tại kỳ họp bất thường thứ 8 Quốc hội khóa XV, ngày 26.8.2024, ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND tối cao.

Tin liên quan

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ tử hình tội tham nhũng?

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ tử hình tội tham nhũng?

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí đã trả lời câu hỏi của cử tri liên quan đến bỏ án tử hình đối với tội tham ô tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông Lê Minh Trí: 'Nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều' để dân tin

Ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND tối cao

Khám phá thêm chủ đề

Lê Minh Trí tòa án nhân dân tối cao TAND tối cao bộ chính trị ban nội chính trung ương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận