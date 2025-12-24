TP.HCM: Dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 4 cơ sở y tế

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết sẽ dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 4 cơ sở y tế kể từ ngày 1.1.2026. Cụ thể, các cơ sở dừng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu gồm:

Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc)



Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội)



Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội)



Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn)



Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một cơ sở y tế ẢNH: TL

Việc dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở trên được thực hiện theo quy định nhằm sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn.

Để tránh ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các cơ sở bảo hiểm xã hội quận, huyện và TP.Thủ Đức (cũ), các đại lý thu bảo hiểm y tế phối hợp hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sang các cơ sở y tế khác phù hợp ngay từ đầu năm 2026.

Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại 4 cơ sở nêu trên được tạo điều kiện lựa chọn và đăng ký lại tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn, đảm bảo thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, phù hợp với năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của người dân. Điều này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia.