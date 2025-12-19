Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

Dương Lan
Dương Lan
19/12/2025 10:18 GMT+7

Một số người cao tuổi ở TP.HCM thắc mắc cần làm những thủ tục gì để được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi thẻ hết hạn.

Bạn đọc đặt câu hỏi: "Tôi đã 70 tuổi, thẻ bảo hiểm y tế mua trước đó sẽ hết hạn vào tháng 6.2026. Khi đó, tôi có cần làm thủ tục gì để được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí dành cho người cao tuổi?".

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, người dân không phải thực hiện thêm thủ tục nào để được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, cơ quan này đề nghị UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về bảo hiểm xã hội cơ sở trước ngày 25.11.

Người cao tuổi TP . HCM cần biết để nhận bảo hiểm y tế miễn phí khi thẻ hết hạn - Ảnh 1.

Người từ 65 đến dưới 75 tuổi ở TP.HCM được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

ẢNH: PHAN DIỆP

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu phải hoàn thành ngay để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, bảo hiểm xã hội cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Những trường hợp người dân chưa có mã số bảo hiểm xã hội thì cung cấp căn cước công dân/định danh cá nhân cho UBND các xã, phường, đặc khu để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp các phường rà soát dữ liệu để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng này.

Tin liên quan

Chưa đủ thời gian đóng có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Chưa đủ thời gian đóng có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Một số ý kiến thắc mắc nếu chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Khám phá thêm chủ đề

bảo hiểm y tế miễn phí người cao tuổi TP.HCM được cấp bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội TP.HCM Bảo hiểm y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận