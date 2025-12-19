Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

Bạn đọc đặt câu hỏi: "Tôi đã 70 tuổi, thẻ bảo hiểm y tế mua trước đó sẽ hết hạn vào tháng 6.2026. Khi đó, tôi có cần làm thủ tục gì để được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí dành cho người cao tuổi?".



Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, người dân không phải thực hiện thêm thủ tục nào để được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, cơ quan này đề nghị UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về bảo hiểm xã hội cơ sở trước ngày 25.11.

Người từ 65 đến dưới 75 tuổi ở TP.HCM được cấp bảo hiểm y tế miễn phí ẢNH: PHAN DIỆP

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu phải hoàn thành ngay để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, bảo hiểm xã hội cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Những trường hợp người dân chưa có mã số bảo hiểm xã hội thì cung cấp căn cước công dân/định danh cá nhân cho UBND các xã, phường, đặc khu để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp các phường rà soát dữ liệu để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng này.