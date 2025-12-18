Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Chưa đủ thời gian đóng có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Dương Lan
Dương Lan
18/12/2025 10:13 GMT+7

Một số ý kiến thắc mắc nếu chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Một bạn đọc đặt câu hỏi: Tôi là lao động nữ, đến tháng 1.2026 đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng lại chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vậy trường hợp của tôi có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay không?

Theo điểm đ khoản 1 điều 70 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158 năm 2025 của Chính phủ, người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1.7.2025, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Chưa đủ thời gian đóng có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?- Ảnh 1.

Người lao động giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội tại TP.HCM

ẢNH: T.L

Trường hợp người lao động vừa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (dưới 20 năm) vừa đủ điều kiện hưởng về tuổi để hưởng lương hưu theo điều 64 của luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, sẽ giải quyết theo văn bản đề nghị của người lao động.

Theo luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động vẫn cần nộp sổ bảo hiểm xã hội kèm đơn đề nghị. Trường hợp thuộc diện đặc biệt vẫn phải nộp thêm giấy tờ chứng minh.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mới rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc, giúp người lao động nhận tiền nhanh hơn.

Đặc biệt, luật Bảo hiểm xã hội 2024 thiết kế thêm các cơ chế khuyến khích bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thay vì rút 1 lần. 

Người lao động nếu không rút, khi tham gia trở lại sẽ được cộng nối thời gian đã đóng, giúp mức hưởng cao hơn. Họ cũng được hưởng chế độ hưu trí dễ dàng hơn, nhờ mốc 15 năm thay vì 20 năm...

Tin liên quan

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT có giữ nguyên nơi khám chữa bệnh?

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT có giữ nguyên nơi khám chữa bệnh?

Một số ý kiến thắc mắc rằng, người từ 65 đến dưới 75 tuổi ở TP.HCM được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí có được giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không?

Khám phá thêm chủ đề

Bảo hiểm xã hội nhận bảo hiểm xã hội một lần Nghỉ hưu rút bảo hiểm xã hội một lần Bảo hiểm xã hội TP.HCM người lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận