Chưa đủ thời gian đóng có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Một bạn đọc đặt câu hỏi: Tôi là lao động nữ, đến tháng 1.2026 đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng lại chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vậy trường hợp của tôi có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay không?

Theo điểm đ khoản 1 điều 70 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158 năm 2025 của Chính phủ, người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1.7.2025, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Người lao động giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội tại TP.HCM ẢNH: T.L

Trường hợp người lao động vừa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (dưới 20 năm) vừa đủ điều kiện hưởng về tuổi để hưởng lương hưu theo điều 64 của luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, sẽ giải quyết theo văn bản đề nghị của người lao động.

Theo luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động vẫn cần nộp sổ bảo hiểm xã hội kèm đơn đề nghị. Trường hợp thuộc diện đặc biệt vẫn phải nộp thêm giấy tờ chứng minh.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mới rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc, giúp người lao động nhận tiền nhanh hơn.

Đặc biệt, luật Bảo hiểm xã hội 2024 thiết kế thêm các cơ chế khuyến khích bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thay vì rút 1 lần.

Người lao động nếu không rút, khi tham gia trở lại sẽ được cộng nối thời gian đã đóng, giúp mức hưởng cao hơn. Họ cũng được hưởng chế độ hưu trí dễ dàng hơn, nhờ mốc 15 năm thay vì 20 năm...