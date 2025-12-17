Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT có giữ nguyên nơi khám chữa bệnh?

Một bạn đọc đặt câu hỏi: Mới đây, TP.HCM ban hành Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND, theo đó người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Tôi thuộc diện được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đang đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115, vậy tôi có phải đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, người dân được hỗ trợ theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND vẫn giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như trước. Việc cấp thẻ mới hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế không làm thay đổi cơ sở khám ban đầu nếu trước đó thông tin đã đúng và hợp lệ.

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí ẢNH: PHAN DIỆP

Nếu trong quá trình cập nhật dữ liệu, việc cấp nơi khám ban đầu bị sai lệch so với thông tin đã đăng ký trước, người dân có thể làm thủ tục yêu cầu điều chỉnh.

Hồ sơ có thể gửi qua hình thức điện tử hoặc qua bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được điều chỉnh lại đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trước đó.

Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị UBND các phường khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về Bảo hiểm xã hội cơ sở.

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu cần hoàn thành trước thời hạn đề ra để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, Bảo hiểm xã hội cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 - dưới 75 tuổi đã tham gia bảo hiểm y tế hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mọi người cao tuổi trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56 đều được cấp thẻ đúng thời hạn và đầy đủ.