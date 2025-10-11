Bệnh viện Tâm Anh và Bệnh viện Nhân dân 115 ký kết hợp tác toàn diện

Sự kiện được đánh giá là bước đi tiên phong và đại diện cho ngành y tế TP.HCM trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư trong y tế nhằm phát huy thế mạnh các bên để phục vụ nhân dân và nâng cao năng lực nghiên cứu đột phá trong khoa học, công nghệ.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng lãnh đạo hai bệnh viện

Theo ký kết, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ khi 2 bệnh viện đều có thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi và có thêm sự hỗ trợ của những thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu hiếm có của Tâm Anh, từ đó kịp thời cấp cứu, điều trị nội khoa, phẫu thuật robot cho người bệnh, bất kể nhập viện ở Tâm Anh hay Nhân dân 115.

Song song, hai bên sẽ hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng, vắc xin phòng bệnh. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

Sức mạnh kết hợp giữa hai đầu tàu y tế công - tư TP.HCM

Tại lễ ký kết, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định "Đây là lần đầu tiên một bệnh viện công lớn của TP.HCM hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân quy mô lớn", đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cùng đồng hành vì người bệnh. Phát huy thế mạnh của mỗi bên - Nhân dân 115 với nguồn bệnh phong phú, Tâm Anh với công nghệ và nghiên cứu hiện đại - góp phần thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số và phát triển y tế thành phố.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết

Bệnh viện Nhân dân 115 - bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của TP.HCM - là trung tâm hàng đầu về điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực... Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 350 ca cấp cứu, trong đó có khoảng 50 ca đột quỵ mới; trung bình mỗi năm ghi nhận 17.000 ca, đồng thời hỗ trợ thành lập hơn 100 đơn vị đột quỵ trên toàn quốc. Đây cũng là một trong số ít cơ sở thực hiện can thiệp mạch máu thần kinh và đặt stent chuyển dòng điều trị xuất huyết não.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện chuyên sâu tư nhân tại TP.HCM, dẫn hàng đầu cả nước về công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện sở hữu loạt "siêu máy" CT, MRI và robot phẫu thuật như robot AI Modus V Synaptive, nằm trong số ít 14 quốc gia trên thế giới sở hữu - phục vụ phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống, đột quỵ, u não, dị dạng mạch máu, u tủy, thoát vị đĩa đệm…

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị tại Việt Nam sở hữu robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, giúp phẫu thuật thần kinh-cột sống, cấp cứu đột quỵ hiệu quả vượt trội

Đồng thời, Tâm Anh xây dựng trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên sâu tại hai bệnh viện và một trung tâm khám chữa bệnh trong ngày, tham gia mạng lưới Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, đặc biệt là cấp cứu ngoại viện các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim, bác sĩ đến tận nơi sơ cứu, đánh giá, chuyển viện nhanh chóng.

Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện phẫu thuật các bệnh lý ở não bằng robot Modus V Synaptive ứng dụng AI

Bên cạnh hợp tác lâm sàng, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu quy mô lớn, đột phá. Với kinh nghiệm hợp tác cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu ung thư Nga, Tâm Anh sẽ là cầu nối đưa các công trình chung ra quốc tế.

Xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM xuất phát chỉ trong 3-5 phút sau khi nhận lệnh, giúp sơ cứu, chuyển viện kịp thời các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều trường hợp cấp cứu khác

Đặt người bệnh làm trung tâm hợp tác công - tư

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: "Ngay từ khi thành lập, Tâm Anh hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, hội tụ chuyên gia đầu ngành, kết hợp thiết bị thế hệ mới, dịch vụ chuyên nghiệp và hợp tác trong - ngoài nước để phục vụ người bệnh tốt hơn, đóng góp cho ngành y tế."

Việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 mang ý nghĩa đặc biệt, hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 72-NQ/TW, Nghị định 180/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 282/NQ-CP về hợp tác công - tư trong đổi mới sáng tạo và phát triển y tế. Hai bên sẽ cùng triển khai nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế, tận dụng thế mạnh chuyên môn, thiết bị hiện đại và nguồn bệnh phong phú; hướng đến xây dựng "Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh – 115 TP.HCM".

ThS.BS.CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, khẳng định: "Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên một bệnh viện công tuyến cuối ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư lớn. Mô hình này giúp chia sẻ chuyên môn, nhân lực, thiết bị, phục vụ người dân tốt hơn, nhất là khi Tâm Anh đầu tư máy móc rất hiện đại".

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm quan phòng phẫu thuật robot thần kinh-sọ não-cột sống hiện đại của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - nơi sắp tới đây sẽ hỗ trợ tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhập viện từ cả 2 bệnh viện theo quy trình đơn giản, kịp thời giúp gia tăng cơ hội được cứu sống và chất lượng sống cho người bệnh

Hai bên thống nhất quy trình từ tiếp nhận, hội chẩn đến phẫu thuật, giúp người bệnh tiếp cận nhanh công nghệ hiện đại, được thanh toán BHYT, đồng thời giảm tải y tế công, nâng cao năng lực điều trị và thúc đẩy du lịch y tế.