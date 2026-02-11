Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Bánh tét mặt trăng màu xanh ngọc ở Quảng Trị: Bí quyết từ nắm rau quê

Bá Cường
Bá Cường
11/02/2026 05:30 GMT+7

Từ nắm rau ngót quê nhà, người dân làng Đại An Khê (Quảng Trị) tạo nên bánh tét mặt trăng màu xanh ngọc độc đáo. Những ngày cận tết, lò bánh đỏ lửa suốt ngày đêm.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, men theo con đường làng rực rỡ cờ hoa và hàng cây xanh thẳng tắp đã của làng Đại An Khê (xã Hải Lăng, Quảng Trị), chúng tôi ghé thăm nhà của ông Đào Bá Vây (65 tuổi) và bắt gặp khung cảnh quen thuộc của một lò bánh tét truyền thống đỏ lửa suốt hàng chục năm qua, kể từ khi bánh tét của làng trở thành thương phẩm. Còn "tuổi thọ" làng nghề truyền thống này thì lên đến hàng trăm năm.

Bánh tét mặt trăng làng Đại An Khê nức tiếng Quảng Trị nhiều năm qua và xuất bán đi khắp nơi trên cả nước nên lò bếp củi trong nhà ông Vây đỏ rực và nghi ngút khói quanh năm suốt tháng. Những ngày cận tết, không khí tấp nập hơn khi cần thêm người để gói bánh. Năm nay, gia đình ông làm 10.000 chiếc bánh tét, bánh chưng để xuất đi khắp các thị trường.

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 1.

Những chiếc bánh tét được gói theo hình bán nguyệt mang một ý nghĩa rất đặc biệt

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 2.

Hạt nếp được trộn với nước rau ngót để tạo màu xanh ngọc bắt mắt

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 3.

Nếp được bỏ lên xe rùa để đẩy ra khu vực gói bánh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Vây kể, từ nhỏ đã quen với cảnh ông bà, cha mẹ gói bánh mỗi dịp tết. Thời đó, bánh chỉ làm để đặt bàn thờ, dâng cúng tổ tiên. Về sau, khi nhiều người biết đến, bánh Đại An Khê dần trở thành đặc sản được ưa chuộng, mang lại công việc và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trong làng.

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 4.

Ông Vây tất bật với những chiếc bánh tét, bánh chưng ngày cuối năm

ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Bình thường gia đình vẫn làm quanh năm, nhưng từ sau 20 tháng chạp là bước vào cao điểm. Năm nay, nhà tôi dự kiến làm khoảng 10.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để phục vụ thị trường tết”, ông Vây chia sẻ.

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 5.

Hạt nếp màu xanh ngọc cùng nhụy vàng của đậu xanh làm cho những lát bánh tét sau khi nấu chín bắt mắt và nhìn ngon miệng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 6.

Cuối năm, gia đình ông Vây tăng năng suất để kịp đủ số lượng đơn đặt hàng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 7.

Nhân bánh thơm nức mùi đậu xanh và gia vị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bánh tét, bánh chưng của làng Đại An Khê khác biệt ở chỗ người dân biết cách tạo màu cho chiếc bánh khi nấu chín có màu xanh ngọc bắt mắt, xen giữa là nhụy vàng của đậu xanh. Cách nhuộm bánh này cũng hết sức đảm bảo an toàn khi họ dùng rau ngót xay nhuyễn ra rồi vắt lấy nước cốt, cho ra màu xanh ngọc.

Một khác biệt nữa làm nên thương hiệu của bánh Đại An Khê: bánh tét có hình bán nguyệt. Ông Vây lý giải, mỗi lát bánh hình bán nguyệt sau kh cắt ra, ghép cặp lại sẽ tạo nên hình tròn, từ xưa các cụ trong làng làm như thế để đặt bàn thờ, gởi lên tổ tiên mong muốn một năm mới bình an, hòa hợp, người nhà yêu thương và gắn bó với nhau.

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 8.

Gia đình ông Vây vừa sản xuất cả bánh mặn và bánh chay để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 9.

Những lò bếp củi đỏ lửa đêm ngày tại làng Đại An Khê

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 10.

Khói nghi ngút ở ngôi làng trăm tuổi những ngày cuối năm

ẢNH: BÁ CƯỜNG


Bước vào khuôn viên nhà ông Vây, hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét xếp đầy sân nhà. Nhìn đâu cũng thấy bánh, thấy nếp, thấy lá dong... Những chiếc bánh gói xong được chất lên xe rùa, đẩy về khu vực bếp rồi cho vào nồi. Ngoài nấu bếp củi truyền thống, gia đình ông Vây còn dùng bếp điện để tăng năng suất.

Năm 2021, bánh tét Đại An Khê được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Món bánh độc đáo này không chỉ xuất hiện trong dịp tết mà còn trở thành món hàng nhu yếu quan trọng trong những chuyến hàng cứu trợ bà con vùng lũ năm qua và là món quà mang đậm đà hương vị quê hương của những người con xa xứ.

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 11.

Bánh chưng, bánh tét sau khi hoàn thiện được đóng gói kỹ càng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hái rau ngót vo nếp nấu ra món bánh tét mặt trăng nức tiếng Quảng Trị - Ảnh 12.

Bánh chưng, bánh tét Đại An Khê sẵn sàng xuất bán ra thị trường

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Làng bánh Đại An Khê vẫn níu giữ được hơi thở truyền thống. Những chiếc bánh tét mặt trăng, từ nắm nếp, cọng lá, ngọn rau ngót quê nhà... đã gói trọn hương vị tết ấm áp, thân thương của vùng quê bình dị.

Tin liên quan

Bí quyết nấu bánh chưng, bánh tét: Vừa ngon vừa đẹp mắt cho ngày tết

Bí quyết nấu bánh chưng, bánh tét: Vừa ngon vừa đẹp mắt cho ngày tết

Nhiều người thắc mắc về bí quyết làm bánh chưng, bánh tét ngon vào ngày tết truyền thống. Không ít chị em nội trợ đã bật mí điều này đi kèm với hình ảnh những chiếc bánh được gói đẹp mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Bánh tét Quảng Trị Tháng chạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận