Bữa cơm tất niên đầm ấm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng

Sáng 9.2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty thương mại Quảng Trị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và nấu bữa cơm tất niên cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thanh niên Quảng Trị thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phúng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại xã Cửa Tùng, đoàn công tác do anh Nguyễn Quốc Toản, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mừng (90 tuổi).

"Năm nay các cháu lại về với bà, bà rất vui, cám ơn các cháu, chúc các cháu có một năm mới mạnh khỏe, nhiều năm sau nữa cũng sẽ nhớ đến bà", mẹ Ngô Thị Mừng xúc động.

Bước sang tuổi 90, mẹ Ngô Thị Mừng vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau mất mát chưa nguôi. Chồng mẹ, liệt sĩ Nguyễn Xuân Tân hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Nam đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Trên bàn thờ, di ảnh của liệt sĩ Tân vẫn lặng lẽ hiện diện như một lời nhắc nhở về ký ức chiến tranh chưa trọn vẹn. Trong khi đó, người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Trung hy sinh tại chiến trường Tây Nam năm 1979, được đưa về an táng, lại không còn di ảnh để mẹ có thể nhìn ngắm mỗi ngày.

Đại diện Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng đại diện Tổng công ty thương mại Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mừng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ở tuổi xưa nay hiếm, di nguyện lớn nhất của mẹ là tìm được thông tin về người chồng và được một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt người con trai. Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng mỗi lần được các đoàn viên thanh niên ghé thăm, hỏi han, trò chuyện, gương mặt mẹ lại bừng lên niềm vui. Với mẹ, niềm hạnh phúc giản dị nhất chính là được thấy mái nhà nhỏ của mình luôn ấm áp tiếng cười, rộn ràng những bước chân trẻ.

Cùng ăn cơm, khám sức khỏe cho mẹ Trần Thị Liền

Cách nhà của mẹ Ngô Thị Mừng chừng 30 km, căn nhà vừa mới xây xong của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền (95 tuổi, trú tại xã Bến Hải) là nơi cả đoàn dừng chân để tổ chức bữa cơm tất niên và khám sức khỏe cho mẹ, không khí trong căn nhà ấm áp, vui vẻ hơn thường ngày.

Mẹ Trần Thị Liền bước qua tuổi 95 và vẫn còn minh mẫn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo anh Trần Quốc Toản, đây là hoạt động thường niên được Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Sáng nay ở nhà của mẹ Liền đã có gần 10 đoàn viên, thanh niên đến đi chợ, nấu ăn, soạn sửa mâm cơm cúng tất niên sau đó khám sức khỏe cho mẹ. Đây là hoạt động để tuổi trẻ tỉnh nhà tri ân công lao to lớn thế hệ đi trước và chia sẻ niềm vui với các Mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp tết đến, xuân về", anh Toản nói.

Các đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mâm cơm tất niên giản dị nhưng đầy đủ với thịt, cá, rau xanh… được các đoàn viên và con dâu của mẹ Liền cùng nhau chuẩn bị. Bữa cơm không chỉ ấm áp hương vị ngày tết, mà còn đong đầy tình cảm, sự quây quần, sum họp, suốt bữa ăn, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi mẹ Liền.

Ở tuổi 95, mẹ Trần Thị Liền vẫn còn minh mẫn, đi lại được và giữ tinh thần lạc quan. Gia đình mẹ có hai liệt sĩ là Hoàng Đỏ (chồng mẹ) hy sinh năm 1968 tại quê nhà và con trai Hoàng Văn Dinh hy sinh tại chiến trường Campuchia, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Bữa cơm ấm áp, vui vẻ của thanh niên Quảng Trị với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Trị hiện có 20 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó địa bàn Quảng Trị cũ có 17 mẹ, Quảng Bình cũ có 3 mẹ. Trong sáng nay, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chia thành 3 đoàn công tác, đến thăm hỏi, động viên và tổ chức bữa cơm tất niên cùng 9 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.



