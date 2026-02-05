Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Bá Cường
Bá Cường
05/02/2026 09:35 GMT+7

Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Quảng Trị đã được đưa về quê nhà an táng nhờ việc xác minh thông tin trên di vật.

Ngày 5.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, đưa hai hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ thông tin trên di vật- Ảnh 1.

Mảnh giấy có ghi tên của liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận

ẢNH: B.H

Hai hài cốt liệt sĩ được xác định là liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận (nguyên quán tại huyện Võ Nhai cũ, tỉnh Thái Nguyên) và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc (nguyên quán tại huyện Yên Định cũ, thuộc tỉnh Thanh Hóa). Đây là 2 trong số 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm, quy tập tại thôn Trại Cá (xã Đakrông, Quảng Trị).

Sau hơn một tháng kể từ thời điểm quy tập và phát hiện di vật có khắc thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Nội vụ cùng các cơ quan chức năng, địa phương liên quan rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính liệt sĩ và lấy ý kiến thân nhân. Sau khi có kết luận chính thức, đoàn công tác đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận về quê hương Thái Nguyên và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc về quê hương Thanh Hóa theo nguyện vọng gia đình.

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ thông tin trên di vật- Ảnh 2.

Ngòi bút khắc tên "Vương Chí Cao" đang được lực lượng chức năng xác minh

ẢNH: B.H

Trước đó, từ ngày 9.1 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân, các hài cốt được phát hiện dưới lớp đất, kèm nhiều di vật như đế giày, hộp tiếp đạn... Trong đó, hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi tên; hài cốt của liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên. Ngoài ra còn xuất hiện di vật ghi “Trần Văn Siếu 3/3 (hoặc 8/8)" và "Vương Chí Cao".

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục rà soát, xác minh danh tính các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Tin liên quan

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại thôn Trại Cá (xã Đakrông, Quảng Trị), lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy có ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quảng Trị Quy tập di vật liệt sĩ Dòng chữ trên di vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận