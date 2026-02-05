Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Ngày 5.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, đưa hai hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Mảnh giấy có ghi tên của liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận ẢNH: B.H

Hai hài cốt liệt sĩ được xác định là liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận (nguyên quán tại huyện Võ Nhai cũ, tỉnh Thái Nguyên) và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc (nguyên quán tại huyện Yên Định cũ, thuộc tỉnh Thanh Hóa). Đây là 2 trong số 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm, quy tập tại thôn Trại Cá (xã Đakrông, Quảng Trị).

Sau hơn một tháng kể từ thời điểm quy tập và phát hiện di vật có khắc thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Nội vụ cùng các cơ quan chức năng, địa phương liên quan rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính liệt sĩ và lấy ý kiến thân nhân. Sau khi có kết luận chính thức, đoàn công tác đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận về quê hương Thái Nguyên và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc về quê hương Thanh Hóa theo nguyện vọng gia đình.

Ngòi bút khắc tên "Vương Chí Cao" đang được lực lượng chức năng xác minh ẢNH: B.H

Trước đó, từ ngày 9.1 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân, các hài cốt được phát hiện dưới lớp đất, kèm nhiều di vật như đế giày, hộp tiếp đạn... Trong đó, hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi tên; hài cốt của liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên. Ngoài ra còn xuất hiện di vật ghi “Trần Văn Siếu 3/3 (hoặc 8/8)" và "Vương Chí Cao".

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục rà soát, xác minh danh tính các hài cốt liệt sĩ còn lại.