Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia

Ngày 20.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia.

Hài cốt liệt sĩ Bộ đội Việt Nam được tìm thấy tại Lào và Campuchia ẢNH: ĐỘI K53

Theo đó, ngày 12.1, tại khu vực gần mốc 136, biên giới Campuchia - Lào, thuộc địa bàn xã Tà Veng Lơ, H.Tà Veng, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), theo nguồn tin do ông Khăm Mo, nhân viên bảo tồn H.Tà Veng cung cấp, Đội K53 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt còn xương mục và răng, được bọc trong vải dù và tăng, đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN. Di vật kèm theo, gồm: tăng, vải dù, dao găm, viên đạn AK, nhẫn nhôm, dép cao su và nhiều cúc áo.

Ngày 17.1, tại khu vực Suối Phooc, Bản La Nhao Cang, H.Xả Mác Khi Xay, tỉnh Attapư (Lào), theo nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, Đội K53 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt còn nhiều xương, răng được bọc trong vải dù, phủ tăng, còn nguyên dây buộc, kèm theo thắt lưng, dép cao su và nhiều di vật liên quan.

Tất cả 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này đều chưa xác định được danh tính.

Từ đầu mùa khô 2025 đến nay, trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc.