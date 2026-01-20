Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia

Hải Phong
Hải Phong
20/01/2026 18:04 GMT+7

Từ ngày 12 - 19.1, Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia.

Ngày 20.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia.

Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia - Ảnh 1.

Hài cốt liệt sĩ Bộ đội Việt Nam được tìm thấy tại Lào và Campuchia

ẢNH: ĐỘI K53

Theo đó, ngày 12.1, tại khu vực gần mốc 136, biên giới Campuchia - Lào, thuộc địa bàn xã Tà Veng Lơ, H.Tà Veng, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), theo nguồn tin do ông Khăm Mo, nhân viên bảo tồn H.Tà Veng cung cấp, Đội K53 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt còn xương mục và răng, được bọc trong vải dù và tăng, đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN. Di vật kèm theo, gồm: tăng, vải dù, dao găm, viên đạn AK, nhẫn nhôm, dép cao su và nhiều cúc áo.

Ngày 17.1, tại khu vực Suối Phooc, Bản La Nhao Cang, H.Xả Mác Khi Xay, tỉnh Attapư (Lào), theo nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, Đội K53 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt còn nhiều xương, răng được bọc trong vải dù, phủ tăng, còn nguyên dây buộc, kèm theo thắt lưng, dép cao su và nhiều di vật liên quan. 

Tất cả 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này đều chưa xác định được danh tính.

Từ đầu mùa khô 2025 đến nay, trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc.

Tin liên quan

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đồng Nai vừa trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ được Đội K72 tìm kiếm, cất bốc trong nước và nước bạn Campuchia từ tháng 9.2025 đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quy tập Campuchia - Lào Liệt Sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận