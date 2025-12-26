'Cầu nối' vững chắc cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Lào

Liên hoan có sự tham gia của 90 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ 3 quốc gia, diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức thanh niên Việt Nam, Campuchia và Lào; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa tuổi trẻ 3 nước láng giềng.

Biểu diễn văn nghệ tại Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025 ẢNH: T.VY

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trao đổi và trải nghiệm thực tiễn, liên hoan tạo điều kiện để thanh niên 3 nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, con người của mỗi quốc gia; từ đó vun đắp niềm tin, trách nhiệm chung trong gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đại diện 3 đoàn đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ẢNH: T.VY

Việc lựa chọn Quảng Ngãi làm nơi đăng cai liên hoan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với cả Lào và Campuchia, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực biên giới giữa 3 nước.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: T.VY

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh Việt Nam - Campuchia - Lào là 3 quốc gia láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân 3 nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

Theo ông Sâm, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa 3 nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác thanh niên, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác với thanh niên các tỉnh Champasack, Attapeu, Sekong, Khammuane (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia) thông qua nhiều hoạt động thiết thực như Ngày hội đoàn kết sinh viên 3 nước, chương trình giao lưu văn hóa - thể thao, lễ đón Tết cổ truyền của các dân tộc.

"Những kết quả hợp tác tích cực đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, mà còn tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân 3 nước", ông Sâm khẳng định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng, những trải nghiệm tại liên hoan lần này sẽ trở thành hành trang quý giá để mỗi đại biểu thanh niên trở thành những "nhịp cầu nối" vững chắc cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 3 nước ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: T.VY

Anh Quy nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử, thanh niên và nhân dân 3 nước luôn gắn bó mật thiết, đồng hành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa 3 nước mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

"Thanh niên 3 nước không chỉ là lực lượng thụ hưởng thành quả của hòa bình và hợp tác, mà còn là những "đại sứ hữu nghị", tiên phong trong học tập, lao động sáng tạo và giao lưu quốc tế", anh Quy khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm ẢNH: T.VY

Đại diện T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia cũng chung nhận định: liên hoan lần này là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa thanh niên 3 nước. Qua đó, xây dựng nền tảng vững chắc cho môi trường hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng, đặc biệt tại khu vực biên giới.