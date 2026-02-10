Tất niên ở TP.HCM có nhiều nồi bánh tét, dân khu phố làm điều nghĩa tình

Ngày 6 và 7.2, phường Cầu Kiệu, TP.HCM tổ chức chương trình tất niên trong không khí ấm áp, nghĩa tình với hội thi nấu bánh tét. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều người dân trên địa bàn phường.

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không chỉ được tham gia nhiều hoạt động như: xem biểu diễn văn nghệ, chụp hình với các tiểu cảnh trang trí tết, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố còn nhận được một món quà đặc biệt. Đó là những đòn bánh tét còn ấm nóng - thành phẩm của cuộc thi gói và nấu bánh tét hôm 6.2.

Từ sáng sớm, người dân đã chuẩn bị bếp, nồi lớn, nguyên liệu rồi xúm lại gói bánh tét tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu.

Người dân khu phố 19 tham gia chương trình tất niên trong hẻm nhỏ ẢNH: BÁCH THẢO

Liên quân các khu phố chia nhóm để dự thi, mỗi nhóm gói tối thiểu 40 đòn bánh tét, trọng lượng từ 1 - 1,2 kg với nhân truyền thống gồm thịt heo và đậu xanh. Ban tổ chức yêu cầu các nhóm gói bằng lá chuối, lạt tre, hạn chế dùng dây cột bằng ni lông để dự thi.

Trên tinh thần đó, các nhóm miệt mài ngồi gói bánh, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Ai cũng mong tạo được thành phẩm đẹp và ngon để làm quà cuối năm dành cho những người hàng xóm còn khó khăn của mình.

Người dân thi gói và nấu bánh tét Ảnh: Bách Thảo

Đặc biệt hơn, tối 7.2, khu phố 19, phường Cầu Kiệu còn tổ chức đêm hội gặp mặt, tặng 20 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí 18 triệu đồng. Món quà nhỏ góp phần giúp bà con thêm vững tâm, đón tết cổ truyền.

"Chương trình tất niên không đơn thuần là một buổi gặp mặt mà còn là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn", bà Trịnh Nguyễn Túc Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 19 chia sẻ.

Bánh tét nóng hổi dành tặng hàng xóm khó khăn Ảnh: Bách Thảo

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu tặng quà cho người dân ở khu phố 19 Ảnh: Bách Thảo

Phát biểu tại đêm hội, bà Trần Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận khu phố 19 trong công tác chăm lo đời sống người dân.

Bà Thu Hà cho biết thêm, những ngày qua, khu phố đã trang hoàng tiểu cảnh để người dân tham quan, chụp hình tết. Địa phương tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tạo không khí gần gũi, đầm ấm, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.