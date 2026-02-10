Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tất niên ở TP.HCM có nhiều nồi bánh tét, dân khu phố làm điều nghĩa tình

Phan Diệp
Phan Diệp
10/02/2026 11:15 GMT+7

Chương trình tất niên ở phường Cầu Kiệu có tổ chức gói bánh tét. Ai cũng cố gắng gói đòn bánh đẹp và ngon để dành làm điều đặc biệt cho hàng xóm của mình.

Ngày 6 và 7.2, phường Cầu Kiệu, TP.HCM tổ chức chương trình tất niên trong không khí ấm áp, nghĩa tình với hội thi nấu bánh tét. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều người dân trên địa bàn phường. 

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không chỉ được tham gia nhiều hoạt động như: xem biểu diễn văn nghệ, chụp hình với các tiểu cảnh trang trí tết, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố còn nhận được một món quà đặc biệt. Đó là những đòn bánh tét còn ấm nóng - thành phẩm của cuộc thi gói và nấu bánh tét hôm 6.2. 

Từ sáng sớm, người dân đã chuẩn bị bếp, nồi lớn, nguyên liệu rồi xúm lại gói bánh tét tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu.

Tất niên ở TP.HCM: Cả khu phố xúm lại gói bánh tét làm điều đặc biệt - Ảnh 1.

Người dân khu phố 19 tham gia chương trình tất niên trong hẻm nhỏ

ẢNH: BÁCH THẢO

Liên quân các khu phố chia nhóm để dự thi, mỗi nhóm gói tối thiểu 40 đòn bánh tét, trọng lượng từ 1 - 1,2 kg với nhân truyền thống gồm thịt heo và đậu xanh. Ban tổ chức yêu cầu các nhóm gói bằng lá chuối, lạt tre, hạn chế dùng dây cột bằng ni lông để dự thi.

Trên tinh thần đó, các nhóm miệt mài ngồi gói bánh, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Ai cũng mong tạo được thành phẩm đẹp và ngon để làm quà cuối năm dành cho những người hàng xóm còn khó khăn của mình.

Tất niên ở TP.HCM: Cả khu phố xúm lại gói bánh tét làm điều đặc biệt - Ảnh 2.

Người dân thi gói và nấu bánh tét

Ảnh: Bách Thảo

Đặc biệt hơn, tối 7.2, khu phố 19, phường Cầu Kiệu còn tổ chức đêm hội gặp mặt, tặng 20 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí 18 triệu đồng. Món quà nhỏ góp phần giúp bà con thêm vững tâm, đón tết cổ truyền.

"Chương trình tất niên không đơn thuần là một buổi gặp mặt mà còn là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn", bà Trịnh Nguyễn Túc Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 19 chia sẻ.

Tất niên ở TP.HCM: Cả khu phố xúm lại gói bánh tét làm điều đặc biệt - Ảnh 3.

Bánh tét nóng hổi dành tặng hàng xóm khó khăn

Ảnh: Bách Thảo

Tất niên ở TP.HCM: Cả khu phố xúm lại gói bánh tét làm điều đặc biệt - Ảnh 4.

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu tặng quà cho người dân ở khu phố 19

Ảnh: Bách Thảo

Phát biểu tại đêm hội, bà Trần Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận khu phố 19 trong công tác chăm lo đời sống người dân.

Bà Thu Hà cho biết thêm, những ngày qua, khu phố đã trang hoàng tiểu cảnh để người dân tham quan, chụp hình tết. Địa phương tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tạo không khí gần gũi, đầm ấm, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Tin liên quan

Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân trong tiệc tất niên

Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân trong tiệc tất niên

Tiệc tất niên Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam có người trúng chiếc xe máy gần 35 triệu đồng và hàng trăm công nhân khác nhận được máy giặt, tủ lạnh... khi tham gia bốc thăm may mắn.

Tiệc tất niên ngay góc phố nhỏ ở TP.HCM: Bánh chưng, củ kiệu lên mâm sớm

Tất niên của nữ công nhân nhân mắc bệnh hiểm nghèo: Tết này không lẻ loi

Khám phá thêm chủ đề

Tất niên tiệc tất niên Bánh tét phường Cầu Kiệu TP.HCM Tết Nguyên đán Đại đoàn kết MTTQ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận