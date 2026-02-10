Tất niên của nữ công nhân nhân mắc bệnh hiểm nghèo: Tết này không lẻ loi

Ngày 9.2, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM thăm và tặng quà cho nữ lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty TNHH Lạc Tỷ dịp tất niên.

16 nữ lao động và 1 nam lao động của công ty được nhận quà của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM và tiền mặt 2 triệu đồng/người từ Liên đoàn Lao động TP.HCM. Món quà là sự động viên rất lớn về mặt tinh thần cho các chị em. Đặc biệt, có nữ công nhân trẻ tuổi đang nuôi 2 con nhỏ mới phát hiện ung thư, đang hóa trị.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM (thứ 2 bên trái) và bà Huỳnh Thị Thu Hà (trái), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lạc Tỷ thăm hỏi nữ công nhân hôm 10.2 Ảnh: Phan Diệp

Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo được nhận quà từ Liên đoàn Lao động TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Chị Huỳnh Thanh Trúc (24 tuổi) mới phát hiện ung thư đại tràng và bắt đầu hóa trị khoảng 1 tháng. Làm việc ở công ty được 3 năm, ngoài số tiền lương để trang trải cuộc sống, chị Trúc cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công ty khi phát hiện bệnh.

"Công ty luôn tạo điều kiện để em điều trị bệnh. Những ngày đầu mới hóa trị, tôi mệt mỏi và đuối sức lắm, nhưng đó cũng là lúc tôi thấy mình không lẻ loi. Công đoàn công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần giúp tôi có động lực chiến đấu với bệnh tật", chị Trúc nói và kể hiện đang có 2 con nhỏ, chồng làm bốc vác ở chợ nên cuộc sống khá khó khăn.

Bà Kim Loan (phải) và bà Thu Hà động viên chị Trúc đang điều trị ung thư Ảnh: Phan Diệp

Cũng vừa điều trị ung thư vú xong được khoảng 1 năm, tóc của bà Nguyễn Thị Nguyệt (53 tuổi) đã mọc lại. Là nữ công nhân gắn bó với công ty 28 năm, hơn ai hết, bà Nguyệt cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn dành cho mình.

"Năm nay, tôi và cậu con trai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng vé xe về quê Nghệ An ăn tết. Nhiều năm qua, nếu không nhờ có sự quan tâm của công ty là tổ chức công đoàn, có lẽ tôi khó vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống", bà xúc động nói.

16 nữ công nhân và 1 nam công nhân công ty Lạc Tỷ nhận quà tết Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Kim Loan cho biết đây là hoạt động thường niên của đơn vị, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

"Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chúng tôi nghĩ sẽ trở thành nguồn động lực lớn, tiếp thêm tinh thần và nghị lực giúp chị em công nhân vượt qua bệnh tật. Tổ chức công đoàn luôn bên cạnh các chị em, mong rằng mọi người sẽ có sức mạnh để vượt qua khó khăn trước mắt, đón một năm mới hạnh phúc, đủ đầy hơn", bà Loan nói.

Bà Huỳnh Thị Thu Hà bày tỏ sự xúc động, biết ơn khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị. Bà Hà nói: "Sự quan tâm kịp thời của các đơn vị trong dịp tất niên giúp các chị em cảm thấy mình không cô đơn trên hành trình chống lại bệnh tật".