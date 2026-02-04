Nữ kỹ sư trong 11 lao động đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng là ai?

Sáng 4.2, 11 kỹ sư, công nhân có thành tích cao trong lao động, sản xuất, đóng góp nhiều sáng kiến và nghiên cứu khoa học làm lợi cho đơn vị đang công tác, được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải cấp thành phố, được Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức từ năm 2000. Các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng được tặng bằng khen của UBND TP.HCM, biểu trưng và tiền thưởng 50 triệu đồng.



Nữ kỹ sư duy nhất

Trong số 11 kỹ sư, công nhân được vinh danh, bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nữ lao động duy nhất nhận giải thưởng năm nay.

Bà Nguyễn Thị Loan, nữ lao động duy nhất trong 11 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025 ẢNH: PHAN DIỆP

Năm 2025, bà Loan đã có 11 sáng kiến, tổng giá trị làm lợi cho đơn vị hơn 7,8 tỉ đồng. Nhiều năm qua, bà Loan đã tận tâm đào tạo, hướng dẫn cho 76 kỹ sư, công nhân, nghiên cứu viên trực tiếp sản xuất.

"Những sáng kiến của tôi trải rộng trên các lĩnh vực từ thủy sản, tới nấm ăn, nấm dược liệu, cây trồng... đến ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất nông nghiệp. Kết quả của các đề tài nghiên cứu này đã được đưa vào thực tế, chuyển giao cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, mang lại giá trị kinh tế rõ rệt, không chỉ ở TP.HCM mà còn chuyển đến các địa bàn khác trên cả nước", bà Loan cho biết.



Ông Nguyễn Xuân Hùng (thứ 3, từ trái sang), Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Đặng Minh Thông (thứ 4, từ trái sang), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho người lao động ẢNH: PHAN DIỆP

Giải thưởng được trao cho người lao động trong 6 lĩnh vực

1. Ngành Điện công nghiệp - Điện tử - Điện lạnh:

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó phòng Điều độ Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Ông Trần Phương Kiệt, Trưởng phòng An toàn Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Ông Huỳnh Trương Khoa, Giám đốc kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Kỹ sư cơ điện tử Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

2. Ngành Cơ khí - Chế tạo máy:

Ông Võ Tấn Định, Trưởng ban Cơ điện, Phòng kỹ thuật cơ điện Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.



3. Ngành Công nghệ thông tin:

Ông Trần Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ GIS, Phòng công nghệ thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành.



4. Ngành Công nghệ sinh học:

Ông Đoàn Hữu Cường, Phó trưởng phòng Thực nghiệm cây trồng Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

5. Ngành Nông – Lâm - Ngư nghiệp:

Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trực thuộc Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

6. Ngành nghề khác:

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng bộ phận Chế tạo vỏ tàu, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng bộ phận Cải tiến chất lượng sản xuất, Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex.



Ông Lâm Văn Trường, Kỹ sư kiểm tra sản phẩm, Công ty TNHH Jabil Việt Nam.





