Thời sự

Công an tỉnh Đồng Nai: Cam kết bảo vệ môi trường an toàn cho người lao động

Lê Lâm
Lê Lâm
04/02/2026 07:25 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn, làm mọi cách để mỗi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, có thu nhập ổn định, có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Chiều ngày 3.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình "Xuân công nhân" trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với chủ đề “Tết an ninh - Xuân ấm tình”.

Công an tỉnh Đồng Nai: Làm mọi cách để người lao động có môi trường an toàn - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho công nhân

ẢNH: LÊ LÂM

Tại đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 300 phần quà (700.000 đồng/phần) cho các công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an gửi đến anh chị em công nhân.

Phát biểu với anh chị em công nhân, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng lực lượng công nhân, người lao động trên cả nước nói chung và tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam nói riêng, không chỉ là những người thợ lành nghề mà đã trở thành những chủ thể tri thức, làm chủ công nghệ hiện đại, tham gia vào các khâu sản xuất có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công an tỉnh Đồng Nai: Làm mọi cách để người lao động có môi trường an toàn - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn và đã làm mọi cách để mỗi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, có thu nhập ổn định, có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chính sự nỗ lực bền bỉ của các anh chị em công nhân không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội mà còn đóng góp trực tiếp vào sự bình yên và phát triển chung của tỉnh nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn và đã làm mọi cách để mỗi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, có thu nhập ổn định, có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Ông cũng đề nghị anh chị em công nhân hãy tự giác chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức trong việc chọn lọc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, không để các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng để xúi giục, kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, sự ổn định trong môi trường làm việc cũng như môi trường đầu tư tại địa phương.

"Tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động "tín dụng đen", cờ bạc hoặc tệ nạn xã hội vì sau lưng mỗi anh chị em công nhân là cả một gánh nặng về gia đình, với bao nỗi lo toan", thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhắn nhủ.

Công an tỉnh Đồng Nai: Làm mọi cách để người lao động có môi trường an toàn - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói chuyện, nhắn nhủ với anh chị em công nhân

ẢNH: LÊ LÂM

Theo kế hoạch, vào chiều nay (4.2), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức Chương trình "Xuân công nhân" trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lần này chương trình đến với Công ty TNHH Changshin Việt Nam (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), đây là công ty có số lượng công nhân đông nhất Đồng Nai, với khoảng 42.000 người.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có 58 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó 43 khu công nghiệp đang hoạt động; 15 khu công nghiệp chưa hoạt động. Số người lao động làm việc tại các khu công nghiệp gần 900.000.

