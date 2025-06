Công an Đồng Nai: Công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức, cán bộ

Chiều 29.6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về công tác tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới) ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí, điều động 8 cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới): gồm đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Lê Mạnh Hùng (2 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũ); đại tá Dương Văn Mạnh, đại tá Lâm Văn Long, đại tá Nguyễn Phương Đằng, đại tá Nguyễn Huy Hải, thượng tá Nguyễn Chí Toàn (5 Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước); và đại tá Nguyễn Anh Hùng (Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau sáp nhập, Công an tỉnh Đồng Nai (mới) sẽ có 26 phòng và 102 công an cấp xã. Trong đó có 6 đồn công an khu công nghiệp và Đồn Công an sân bay Long Thành ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Thông báo quyết định về việc thượng tá Nông Thanh Tuấn, Trưởng phòng PC10, chuyển ngành công tác sang Tỉnh ủy Đồng Nai, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hàng Gòn (mới).

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Đồng Nai; quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Công bố danh sách nhân sự lãnh đạo cấp phòng, trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an (mới).

Sau sáp nhập, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ có 26 phòng và 102 công an cấp xã, trong đó có 6 đồn công an khu công nghiệp và Đồn Công an sân bay Long Thành.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới) phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới) chúc mừng các phó giám đốc, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Đồng Nai đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, là bước đi lớn, thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, nhằm xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phải luôn chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là trong thời điểm chuyển giao tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, phân công lại cán bộ, xử lý hồ sơ - dữ liệu, dân cư, hành chính... Các đơn vị sớm ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, không để các mặt công tác gián đoạn, ngắt quãng, làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của người dân.