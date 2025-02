Công an không để ngắt quãng công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp

Ngày 28.2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu cho 9 lãnh đạo cấp phòng ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi lễ, đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí (từ ngày 1.3) đối với 9 lãnh đạo cấp phòng. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố các quyết định về việc điều động, bố trí cán bộ tại công an các đơn vị, địa phương.

Với phương châm "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", đại tá Vũ Như Hà khẳng định, công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương, nhất là công an cấp xã tiếp tục triển khai các mặt công tác, đảm bảo cao nhất tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Song song đó, phân công lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ tổ chức chuyển giao, bàn giao, tiếp nhận các phần việc từ công an cấp huyện về cấp phòng, cấp xã; tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, nhất là các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực công tác…

"Với mô hình tổ chức mới, tình hình an ninh sẽ được củng cố vững chắc trên các địa bàn, lĩnh vực, giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp; tội phạm được kéo giảm bền vững; người dân được sống bình yên, hạnh phúc trong xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh với chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao", đại tá Vũ Như Hà khẳng định.