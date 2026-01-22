Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Đồng Nai bắt chủ nợ giả chữ ký công nhân lừa rút tiền BHXH

Lê Lâm
Lê Lâm
22/01/2026 19:23 GMT+7

Sau khi cầm sổ BHXH để vay tiền, nhiều công nhân đã bị chủ nợ giả chữ ký rồi làm giả giấy ủy quyền để nhận tiền trợ cấp BHXH 1 lần.

Ngày 22.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Các quyết định trên đã được Viện KSND khu vực 9, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công an tỉnh Đồng Nai bắt chủ nợ giả chữ ký công nhân lừa rút tiền BHXH- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 - 2022, Trịnh Thị Hóa làm nghề buôn bán quần áo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài việc buôn bán quần áo, Hóa còn cho công nhân làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vay tiền để lấy lãi hằng tháng với hình thức thế chấp sổ BHXH.

Cũng trong thời gian này, do bùng phát dịch bệnh Covid-19, các công ty tại khu công nghiệp cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên mất khả năng trả lãi.

Lúc này Hóa yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp BHXH 1 lần, Hóa sẽ lấy tiền gốc và lãi, còn tiền dư trả lại cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy ủy quyền cho Hóa nhận tiền trợ cấp BHXH 1 lần thì Hóa giả chữ ký rồi thuê 1 người (không rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền.

Trong khoảng thời gian trên, Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả chữ ký, mộc dấu của 1 văn phòng công chứng để làm thủ tục rút tiền trợ cấp BHXH 1 lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

công nhân Tiền trợ cấp Chủ nợ Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú khởi tố Công an tỉnh Đồng Nai BHXH
