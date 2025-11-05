Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Lê Lâm
Lê Lâm
05/11/2025 14:58 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Chiều 5.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ở TP.HCM) cùng 2 bị can khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai". Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

- Ảnh 1.

Công bố quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua: Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Quốc Vũ là chồng của Đoàn Di Băng, còn Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến đều là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên làm Phó tổng giám đốc, nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP.HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

- Ảnh 2.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Vào khoảng tháng 1.2025, tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Nguyễn Thị Tuyến đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả,

Nguyễn Quốc Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Chồng của Đoàn Di Băng bị bắt

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua khám xét công ty, nơi ở, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

- Ảnh 3.

Lực lượng công an khám nhà ông Nguyễn Quốc Vũ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 07 lô số: 0010123 ngày sản xuất 4.1.2023, 0020623 ngày sản xuất 7.6.2023, 0031123 ngày sản xuất 16.11.2023, 0010124 ngày sản xuất 7.1.2024, 0020424 ngày sản xuất 16.4.2024, 0030624 ngày sản xuất 25.6.2024, 0040724 ngày sản xuất 13.7.2024 phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.

Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan các sản phẩm gia đình Đoàn Di Băng bị kiểm tra, thu hồi.

Mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Liên quan một số mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng sản xuất, phân phối, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả.

Xem thêm bình luận