Công đoàn tặng vé máy bay cho hơn 1.000 công nhân về quê đón tết

Ngày 3.2, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê thông qua 3 chuyến bay từ TP.HCM về miền Bắc và miền Trung.

Tết Nguyên đán 2026, công đoàn tặng vé máy bay cho hơn 1.000 người lao động về quê đón tết ẢNH: T.N

Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé; Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời áp dụng chính sách giảm giá và ưu tiên tải cung ứng trong cao điểm tết.

Song song đó, LĐLĐ TP.HCM tiếp tục hỗ trợ thêm 500 vé, góp phần mở rộng cơ hội về quê cho người lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố. Các chuyến bay dự kiến cất cánh vào ngày 12.2 (tức 25 tháng chạp).

Vietnam Airlines đã triển khai quy trình đón, tiễn trang trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất và không gian khoang khách mang đậm sắc xuân Việt.

Cùng với Chuyến bay Công đoàn, chương trình Chuyến tàu Công đoàn cũng được triển khai với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều kèm quà tết, do các địa phương phối hợp cùng Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện. Hàng nghìn chuyến xe công đoàn trên khắp cả nước tiếp tục lăn bánh, chung mục tiêu đưa người lao động về nhà đón tết.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết mỗi dịp tết nhiều người lao động xa quê đứng trước nỗi lo chi phí và vé tàu xe. Từ thực tế đó, các chương trình chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe công đoàn tiếp tục được mở rộng, trở thành hành trình nghĩa tình, kết nối người lao động với gia đình trong dịp tết.

Năm 2023, Chuyến bay Công đoàn mới chỉ hỗ trợ từ 80 - 100 người lao động về quê đón tết, thì đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng lên 450 người. Trong đó, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé chặng TP.HCM - Hà Nội.