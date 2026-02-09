Chủ trọ chi 150 triệu đãi tất niên: Có 2 con dê, thực đơn 8 món

Chiều 7.2, hẻm nhỏ trên đường TL16, phường Thạnh Lộc, TP.HCM - nơi có dãy trọ 165 phòng rộng khoảng 3.000 m2 của ông Nguyễn Thành Tâm có không khí rộn ràng nhất trong năm. Đây là năm thứ 20 ông Tâm tổ chức tiệc tất niên cho tất cả những người thuê trọ.

Tiệc tất niên có thực đơn "khủng"

Ông Tâm cùng vợ và các con tất bật bưng bàn ghế, sắp đặt thức ăn, ghi danh sách những người nhận quà... Tuy đã 20 năm, nhưng cảm xúc trong bữa tiệc tất niên ông dành cho người thuê trọ vẫn như lần đầu. Cả nhà ông chạy tới chạy lui, chẳng hề nà việc gì... như sợ rằng bữa tiệc có gì thiếu sót lại thấy áy náy với người thuê.

Ông Tâm chú trọng đến thực đơn bàn tiệc. Năm nay ông nấu 8 món. Mọi năm, ông nuôi gà, đãi người thuê nhưng năm nay muốn đổi mới hơn nên đã đặt trước 2 con dê của người quen ở Tây nguyên từ mấy tháng trước để làm món lẩu dê và dê hấp.

Ông Tâm (áo trắng) bên bàn tiệc của các nữ công nhân thuê trọ Ảnh: Phan Diệp

Người thuê trọ ăn tiệc tất niên với thực đơn 8 món Ảnh: Phan Diệp

3 món khai vị đặt lên bàn sớm. Sau đó còn có thêm lẩu dê, dê hấp, bánh hỏi heo quay, cá hấp, tráng miệng Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Tâm tập hợp nhóm phụ nữ trong nhà trọ hỗ trợ việc đi chợ, nấu nướng. Sáng 7.2, mọi người đi chợ từ 5 giờ sáng, nấu đến chiều thì dọn ra đãi tiệc.

Năm nay, ông Tâm chi 150 triệu đồng để tổ chức tất niên. Ngoài 25 bàn tiệc, ông còn tặng 165 phòng trọ mỗi phòng 1 phần quà kèm tiền lì xì 200.000 đồng.



"Số tiền này rất xứng đáng, tôi cám ơn tất cả người thuê đã chọn khu trọ của tôi làm tổ ấm. Cả nhà tôi ai cũng đồng tình tổ chức bữa tiệc này", ông Tâm nói.

Hạnh phúc của ông chủ trọ

Ông Tâm là người gốc Bình Định cũ (nay là Gia Lai), vào TP.HCM lập nghiệp từ hơn 30 năm trước. Sau khi làm đủ nghề, ông tích cóp được một số tiền và xây nhà trọ năm 2005.

"An cư mới lạc nghiệp", nên ông Tâm xây dựng phòng khang trang, sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh tạo không gian thoáng mát cho mọi người thoải mái sau 1 ngày làm việc.

25 bàn tiệc đặt theo lối đi trong khu trọ Ảnh: Phan Diệp

Dãy trọ của ông Tâm rộng rãi, nhiều cây xanh Ảnh: Phan Diệp

Đến nay, khu trọ của ông phát triển lên 165 phòng, thuộc khu lưu trú thanh niên công nhân của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM.

Ông Thổ Hoài Phong, Phó giám đốc trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM chia sẻ: "Bữa tiệc tất niên là hoạt động ý nghĩa của chủ trọ, thể hiện sự gắn kết cộng đồng, sẻ chia rất cao. Mọi người cùng ngồi lại trong không khí đầm ấm như một gia đình, bỏ qua mọi điều không vui trong 1 năm để đón năm mới vui vẻ".

Năm nay, trung tâm đồng hành cùng chủ trọ, tặng thêm vé xe cho lao động khó khăn về quê ăn tết.

Ông Thổ Hoài Phong tặng quà cho người thuê trọ Ảnh: Phan Diệp

Mọi người vui vẻ ăn tiệc tất niên Ảnh: Phan Diệp

Ông Phạm Viết Nghĩa, 67 tuổi, sống trong khu trọ gần 20 năm cho biết: "Năm nào chủ trọ cũng tặng quà tết cho mọi người. Không khí bữa tiệc thì rất vui. Mỗi năm đều có những bất ngờ về thực đơn".

Gần 19 giờ, bữa tiệc bắt đầu. Mọi người cùng nâng ly trò chuyện rôm rả và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. "Tôi sẽ cố gắng để năm sau sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho mọi người nữa. Thấy mọi người vui là tôi hạnh phúc", ông chủ trọ nói.