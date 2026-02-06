Ảnh ép hoa tết nở đúng ngày lan truyền mạng xã hội: Thật hay chỉ cho vui?

Những ngày cận tết, mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh nhiều người dùng dây thun hoặc sợi chỉ để cột nụ hoa lại. Mục đích của việc này là ép hoa tết không được nở sớm mà phải đợi đến đúng ngày.

Ý tưởng ép hoa tết của dân mạng

Những loại hoa phổ biến dịp tết được dân mạng ép nở là hoa mai, hoa cúc và còn có cả hoa ly, vạn thọ... Bên dưới các bài đăng, dân mạng hào hứng bày tỏ sự thích thú và để lại nhiều bình luận "nửa đùa nửa thật".

Tài khoản Lý Anh cho biết: "Gần tết rồi mà công ty chưa chuyển tiền thưởng. Hoa ơi từ từ hãy nở nhé chứ tôi chưa chuẩn bị gì hết trơn".

Tài khoản Chi Mai bình luận: "Những loại hoa lớn như hoa ly, hoa vạn thọ... thì may ra còn ráng cột dây thun được, chứ hoa cúc mâm xôi nhỏ xíu chắc ngồi cột dây đến tết năm sau chưa xong".

Dân mạng dùng sợi chỉ và dây thun cột nụ hoa để ép nở Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều người có kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa tết cho rằng trong trồng trọt, việc ép hoa để nở đúng vụ hoàn toàn có thể làm được. Cụ thể, nông dân sẽ bấm ngọn, thắp đèn điện, áp dụng với các loại hoa cúc hay tuốt hết lá như hoa mai... để giúp hoa nở đúng thời điểm mong muốn.

Chưa kể, các nhà vườn còn có thể dùng thêm phân bón, thuốc chuyên dụng khác để cho hoa nở đúng vụ.

Kinh nghiệm người trong cuộc

Anh Lê Nhân (45 tuổi ở TP.Huế) - một người có kinh nghiệm gần 20 năm trồng hoa cúc bán dịp tết cho biết: "Quê tôi thường trồng hoa cúc pha lê, giống được mua từ Lâm Đồng để trồng bán vào dịp Tết Nguyên đán. Mọi năm, cứ vào tháng 6 âm lịch là bắt đầu mùa trồng hoa tết".

Bọc lưới ni lông anh Nhân từng dùng để "ép hoa" khi hoa nở sớm Ảnh: Phan Diệp

Anh Nhân chia sẻ, trong điều kiện bình thường, giống cúc này sẽ sớm tạo nụ, ra hoa khi cây còn thấp. Để làm ra chậu hoa có cây cao, bông to, cánh lớn... phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhà vườn thắp đèn điện vào ban đêm để kích thích cây tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối. Đến gần tết, nông dân chủ động cắt điện, cây sẽ bắt đầu tạo nụ, ra hoa đúng dịp tết.

Tuy nhiên, việc thắp đèn điện để ép hoa nở đúng vụ tết chưa hẳn là chính xác 100%. Những năm cận tết, nếu thời tiết nắng nóng nhiều thì hoa nở nhanh hơn so với năm có nhiều mưa và nhiệt độ thấp.

"Còn nhớ năm đầu tiên tôi trồng loại hoa cúc pha lê này, vì chưa có kinh nghiệm nên để hoa nở sớm trước tết. Khi đó, tôi phải mua thêm bọc lưới ni lông chuyên dụng để bọc nụ hoa lại. Tuy nhiên, vì ép hoa nên khi mở bọc lưới ra thì cánh hoa không bung đều tự nhiên. Cách này chỉ hiệu quả nhất trong việc giữ cho hoa đã nở to đỡ rụng cánh nếu di chuyển xa mà thôi", anh Nhân nói.

Nông dân xã Chợ Lách bất lực vì hoa tết nở sớm Ảnh: Phan Diệp

Năm nay, hoa tết cúc mâm xôi nở sớm đồng loạt ở thủ phủ hoa miền Tây xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. Bằng kinh nghiệm hàng chục năm trồng hoa tết nhưng nhiều nông dân ở đây cũng đành bất lực trước thời tiết không thuận lợi.

Chủ động canh thời điểm để tạo nụ hoa như mọi năm, nhưng vì những cơn mưa trái mùa kéo dài mà hoa cúc mâm xôi ở Chợ Lách nở sớm trước tết hơn nửa tháng.

Ông Nguyễn Văn Phú (54 tuổi) ở xã Chợ Lách - một chủ vườn trồng cúc mâm xôi dày dặn kinh nghiệm cho biết khi thấy hoa có dấu hiệu nở sớm trước tết, ông đã làm đủ mọi cách để cứu vãn.

"Tôi bón thêm phân đạm để cây tập trung nuôi lá, kìm hãm lại thời gian ra hoa. Mọi người cũng đến cửa hàng vật tư nông nghiệp hỏi mua các sản phẩm phân, thuốc... nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Để có được vụ hoa trúng tết nông dân chúng tôi cần đủ cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hoà", ông Phú bày tỏ.