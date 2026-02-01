900 trẻ ở TP.HCM nhận 1 triệu đồng và quà tết Bính Ngọ 2026

Chiều 31.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình Tết cho em lần thứ 4, tặng quà tết cho con em đoàn viên, người lao động tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Chương trình nằm trong khuôn khổ ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhà tài trợ thực hiện.

Theo đó, 900 trẻ là con em của đoàn viên, người lao động được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà tết trị giá 200.000 đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HD Bank) hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà cho trẻ em chiều 31.1 Ảnh: Phan Diệp

Tham gia chương trình, các em cùng người thân được vui chơi nhận quà, chụp ảnh lấy liền miễn phí. Cuối buổi, công viên văn hóa Đầm Sen còn tặng phiếu ăn uống miễn phí, vé tham gia trò chơi cho các em.

Vì điều kiện địa lý, chiều 31.1 chỉ có 400 em đang sinh sống ở địa bàn TP.HCM cũ trực tiếp đến nhận quà và vui chơi. 500 em còn lại ở khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ nhận được quà trong chương trình do công đoàn phường, xã, đặc khu tổ chức.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng con em của đoàn viên, người lao động tại chương trình Ảnh: Phan Diệp

Chị Phạm Thị Phương Tâm (37 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc) dẫn 2 con đến nhận quà, vui chơi tết sớm tại công viên văn hóa Đầm Sen chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn các con tham gia chương trình Tết cho em của Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Không khí ở đây giống như một lễ hội lớn. Các con rất vui vì được chụp ảnh lấy liền mang về nhà".

Cạnh bên, anh Đào Công Tuấn (48 tuổi, ở phường Thủ Đức) cũng rất hào hứng khi cùng con gái vui chơi tại chương trình. Anh Tuấn cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động khi được công đoàn của công ty quan tâm, đề xuất để con gái nhận được món quà ý nghĩa dịp tết này.

"Mình đi làm, được công ty chăm lo là vui lắm rồi. Năm nay con tôi cũng nhận được sự quan tâm bằng những món quà thiết thực nên thấy rất ấm lòng. Có 1 triệu đồng, tết này con sẽ có thêm áo mới", anh Tuấn cho biết.

Chị Phương Tâm và con gái vui chơi, nhận quà chiều 31.1 Ảnh: Phan Diệp

Anh Tuấn và con gái tại điểm chụp hình miễn phí của chương trình Ảnh: Phan Diệp

Chương trình Tết cho em có hoạt động chụp hình lấy liền, các em nhỏ rất thích thú Ảnh: Phan Diệp

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết", Liên đoàn Lao động TP.HCM đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho công nhân, viên chức, lao động như chương trình Tết cho em, Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, Điểm phúc lợi đoàn viên, Chuyến xe, chuyến tàu, máy bay mùa Xuân, Xuân về khu nhà trọ, Tặng thẻ bảo hiểm y tế…



Ban tổ chức cho biết, tất cả các hoạt động chăm lo tết đều hướng đến cùng một mục tiêu là mong muốn các gia đình đoàn viên, công nhân lao động có được một mùa xuân ấm cúng, nghĩa tình. Đó là động lực để người lao động an tâm làm việc, gắn bó và tích cực cùng với tổ chức công đoàn trong các hoạt động vì sự phát triển của thành phố và đất nước.



