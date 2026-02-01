Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

900 trẻ ở TP.HCM nhận 1 triệu đồng và quà tết Bính Ngọ 2026

Phan Diệp
Phan Diệp
01/02/2026 06:45 GMT+7

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình Tết cho em, tặng quà tết cho 900 trẻ là con em của đoàn viên người lao động mỗi em 1 triệu đồng.

Chiều 31.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình Tết cho em lần thứ 4, tặng quà tết cho con em đoàn viên, người lao động tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Chương trình nằm trong khuôn khổ ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhà tài trợ thực hiện.

Theo đó, 900 trẻ là con em của đoàn viên, người lao động được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà tết trị giá 200.000 đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HD Bank) hỗ trợ.

900 Trẻ em TP.HCM nhận quà tết và 1 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà cho trẻ em chiều 31.1

Ảnh: Phan Diệp

Tham gia chương trình, các em cùng người thân được vui chơi nhận quà, chụp ảnh lấy liền miễn phí. Cuối buổi, công viên văn hóa Đầm Sen còn tặng phiếu ăn uống miễn phí, vé tham gia trò chơi cho các em.

Vì điều kiện địa lý, chiều 31.1 chỉ có 400 em đang sinh sống ở địa bàn TP.HCM cũ trực tiếp đến nhận quà và vui chơi. 500 em còn lại ở khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ nhận được quà trong chương trình do công đoàn phường, xã, đặc khu tổ chức.

900 Trẻ em TP.HCM nhận quà tết và 1 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng con em của đoàn viên, người lao động tại chương trình

Ảnh: Phan Diệp

Chị Phạm Thị Phương Tâm (37 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc) dẫn 2 con đến nhận quà, vui chơi tết sớm tại công viên văn hóa Đầm Sen chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn các con tham gia chương trình Tết cho em của Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Không khí ở đây giống như một lễ hội lớn. Các con rất vui vì được chụp ảnh lấy liền mang về nhà".

Cạnh bên, anh Đào Công Tuấn (48 tuổi, ở phường Thủ Đức) cũng rất hào hứng khi cùng con gái vui chơi tại chương trình. Anh Tuấn cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động khi được công đoàn của công ty quan tâm, đề xuất để con gái nhận được món quà ý nghĩa dịp tết này.

"Mình đi làm, được công ty chăm lo là vui lắm rồi. Năm nay con tôi cũng nhận được sự quan tâm bằng những món quà thiết thực nên thấy rất ấm lòng. Có 1 triệu đồng, tết này con sẽ có thêm áo mới", anh Tuấn cho biết.

900 Trẻ em TP.HCM nhận quà tết và 1 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Chị Phương Tâm và con gái vui chơi, nhận quà chiều 31.1

Ảnh: Phan Diệp

900 Trẻ em TP.HCM nhận quà tết và 1 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Anh Tuấn và con gái tại điểm chụp hình miễn phí của chương trình

Ảnh: Phan Diệp

900 Trẻ em TP.HCM nhận quà tết và 1 triệu đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Chương trình Tết cho em có hoạt động chụp hình lấy liền, các em nhỏ rất thích thú

Ảnh: Phan Diệp

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết", Liên đoàn Lao động TP.HCM đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho công nhân, viên chức, lao động như chương trình Tết cho em, Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, Điểm phúc lợi đoàn viên, Chuyến xe, chuyến tàu, máy bay mùa Xuân, Xuân về khu nhà trọ, Tặng thẻ bảo hiểm y tế…

Ban tổ chức cho biết, tất cả các hoạt động chăm lo tết đều hướng đến cùng một mục tiêu là mong muốn các gia đình đoàn viên, công nhân lao động có được một mùa xuân ấm cúng, nghĩa tình. Đó là động lực để người lao động an tâm làm việc, gắn bó và tích cực cùng với tổ chức công đoàn trong các hoạt động vì sự phát triển của thành phố và đất nước.


Tin liên quan

Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, 3 ở TP.HCM gộp chung ngày nào?

Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, 3 ở TP.HCM gộp chung ngày nào?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3.2026 sẽ được gộp chung một đợt vào tháng 2, cụ thể ngày nào?

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM công nhân người lao động tết cho em Đầm Sen tết bính ngọ Quà tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận