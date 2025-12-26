'Chiến dịch Quang Trung': Cấp tốc đưa người dân vùng sạt lở Khe Sanh về nhà

Sáng nay 26.12, ghi nhận của PV Thanh Niên tại nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng do vụ sạt lở tại thôn 3A (xã Khe Sanh, Quảng Trị), chủ nhà cùng các chiến sĩ bộ đội, công an đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, di dời tài sản trở về nhà.

Tại căn nhà của ông Nguyễn Đức Hoàng, một trong 12 hộ dân bị ảnh hưởng, sau khi nhận được thông báo có thể trở về nhà trong hôm nay, ông Hoàng đã về mở cửa, lau dọn nhà cửa.

Hình ảnh công trường thi công xây dựng kè chống sạt lở tại xã Khe Sanh vào sáng 26.12 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Hoàng háo hức nhận được sự hỗ trợ của các chiến sĩ, dọn dẹp nhà cửa ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi được sự hỗ trợ của 3 chú bộ đội dọn nhà cửa. Được các cán bộ, chiến sĩ, Nhà nước lo lắng cho như thế này tôi rất vui, công trình chống sạt lở cũng sắp hoàn thành. Giờ tôi yên tâm lắm, không còn lo sợ khi mưa lớn nữa", ông Hoàng nói.

Bộ đội tập trung trước khu vực nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở để hỗ trợ dọn dẹp, bưng bê đồ đạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Căn nhà của chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh đang được gia cố lại phần hư hỏng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Gia đình của ông Hoàng có 4 người, căn nhà của ông vừa mới xây xong cách đây vài tháng thì vụ sạt lở xảy ra, cả gia đình và di dời đến nơi ở tạm do UBND xã Khe Sanh bố trí. Trong chiều nay 26.12, cả gia đình được quay về sinh sống, sinh hoạt bình thường tại căn nhà.

Hiện trường vụ sạt lở hôm 17.11 (ảnh trái) và cùng địa điểm trên sau 11 ngày thần tốc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh là hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau vụ sạt lở, gần nửa căn nhà phía sau của chị Trinh bị đứt gãy, hư hỏng tài sản. Sáng nay, nhà chị Trinh cũng được các anh bộ đội giúp đỡ gia cố, che lại phần đứt gãy phía sau.

"Hiện tại cứ ổn định lại cuộc sống đã, rồi sau đó sẽ tìm phương án sửa sang lại nơi bị hư hỏng. Được Nhà nước, chính quyền hỗ trợ cho nơi ăn, nơi ở thời gian qua tôi rất vui, sau 1 tháng thì giờ đây cũng đã được trở về nhà", chị Trinh chia sẻ.

Trong chiều nay 26.12, các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại thôn 3A (xã Khe Sanh) được trở về ngôi nhà thân quen ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồ đạc từ nơi ở tạm trở về nhà ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại khu vực công trình đang thi công, các lực lượng chức năng, đơn vị vẫn đang tiếp tục đổ các lớp đất đá, gia cố vững chắc khu vực bị sạt lở.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết sau hơn 10 ngày triển khai, công trình đã đảm bảo các điều kiện để bà con có thể quay trở lại sinh sống, sinh hoạt bình thường.

Các cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có những ngày đoàn kết, hỗ trợ nhau rất hiệu quả ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Lãnh đạo xã đang chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc, tài sản, cũng như dọn dẹp nhà cửa cho bà con. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tình hình đời sống của bà con sau khi quay trở lại nơi ở cũ, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiện trạng các công trình sau khi được khắc phục, sửa chữa để kịp thời xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con", bà Nga nói.







