Tất niên đặc biệt ở nơi xa: Chờ ngày trở về đón tết đoàn viên

Chiều tất niên đặc biệt ở trại giam

Chiều 29 tết, Trại Tạm giam số 1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tổ chức tất niên đặc biệt đón Tết Bính Ngọ.

Không pháo hoa rực rỡ nhưng trong không gian khép kín ấy vẫn đầy ắp sắc xuân và hơi ấm của tình người. Giữa khoảng sân nội khu, những mâm ngũ quả được phạm nhân bày biện khéo léo, sắc đỏ của trái cây, xen lẫn những nhành hoa được cắt tỉa cẩn thận.

Bên cạnh đó là mâm cơm tất niên với bánh chưng, bánh tét, thịt kho, dưa món… tất cả được chuẩn bị công phu trong khuôn khổ cho phép. Ở một góc khác, những tờ báo tường thủ công được trang trí bằng giấy màu, bìa cứng, nét chữ nắn nót hiện rõ sự chăm chút.

Phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1, Công an TP.Đà Nẵng tỉ mỉ trang trí mâm ngũ quả đón Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: H.X

Những "đôi tay từng lầm lỡ" nay cẩn trọng sắp xếp từng loại quả, quấn từng sợi dây trang trí, gói ghém trong đó không chỉ sự khéo léo mà còn là khát vọng làm lại cuộc đời. Một cái tết phía sau song sắt nhưng không hề thiếu đi niềm vui, sự náo nhiệt và những mầm hy vọng hoàn lương đang được ươm lên.

Chị B. đang chấp hành bản án 4 năm tù giam, đón cái tết thứ 2 tại trại giam trong tâm thế khác hẳn. Nếu năm trước còn nhiều tủi thân, mặc cảm thì năm nay chị chủ động cùng các phạm nhân trong đội tập trung toàn tâm cho phần thi trang trí mâm ngũ quả và bày mâm cơm tất niên.

Những "đôi tay từng lầm lỡ" cẩn trọng tô sắc xuân trên bức tường trại giam ẢNH: H.X

Từ việc lựa chọn, sắp xếp từng loại quả sao cho hài hòa đến quấn bìa làm lọ hoa trang trí, mọi công đoạn đều được chị và các bạn cùng buồng thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn thành quả của đội mình, chị B. không giấu được niềm xúc động.

"Những hoạt động này thật sự rất vui. Anh chị em phạm nhân quây quần bên nhau cùng nấu nướng, bày biện giống như một cái tết của gia đình, giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tôi rất biết ơn Ban giám thị đã tạo điều kiện để chúng tôi, dù đang chấp hành án, vẫn được đón một cái tết trọn vẹn. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với xã hội", chị B. chia sẻ.

Vừa xếp những chiếc bánh chưng, bánh tét lên mâm cơm tất niên, chị B. nói thêm: "Chỉ mong gia đình luôn khỏe mạnh, để ngày trở về được đón tết đoàn viên".

Đôi tay cẩn trọng sắp xếp mâm ngũ quả, gửi gắm ước mong về một ngày trở về đón tết đoàn viên

ẢNH: H.X





Mâm cơm tất niên thắp lên hy vọng hoàn lương

Còn với anh K., đây là cái tết đầu tiên sau 6 tháng chấp hành án. Vừa hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng trên tờ báo tường của đội mình, anh K. không giấu được sự bất ngờ trước sự quan tâm của Ban giám thị.

"Trong 9 ngày nghỉ tết, chúng tôi cũng được tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Không khí rất ấm áp. Tôi không còn mặc cảm, lo sợ như những ngày đầu vào trại nữa, tôi tự nhủ sẽ cố gắng cải tạo tốt hơn", anh K. bộc bạch.

Hoạt động văn hóa ngày tết giúp phạm nhân vơi nỗi nhớ nhà, thêm quyết tâm cải tạo tốt ẢNH: H.X

Không khí rộn ràng khi các phạm nhân cùng nhau hoàn thiện tờ báo tường đón xuân ẢNH: H.X

Để các phạm nhân yên tâm cải tạo, vơi bớt nỗi nhớ gia đình trong những ngày xuân, Ban giám thị đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động đón tết từ sớm và triển khai xuyên suốt trong dịp nghỉ.

Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, các hoạt động thi đua, sinh hoạt văn hóa được tổ chức đa dạng, tạo không khí vui tươi nhưng vẫn giữ nghiêm kỷ luật, an ninh, an toàn.

Thiếu tá Lường Hoàng Hiệp, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, cho biết: "Chúng tôi thấu hiểu rằng vào dịp tết, tâm lý của phạm nhân dễ dao động khi phải xa gia đình. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định, Ban giám thị còn tổ chức nhiều hoạt động để động viên tinh thần, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, từ đó ổn định tư tưởng, quyết tâm cải tạo tốt hơn."

Theo thiếu tá Hiệp, mỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn hướng đến giáo dục, cảm hóa. Thông qua việc cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, trang trí báo tường, phạm nhân học cách hợp tác, chia sẻ và chịu trách nhiệm với tập thể những kỹ năng cần thiết cho hành trình tái hòa nhập sau này.

Đại diện Trại Tạm giam số 1, Công an TP.Đà Nẵng trao bánh chưng cho phạm nhân đón tết ẢNH: H.X

"Chiều tất niên" đặc biệt khép lại khi ánh nắng cuối năm dần tắt sau những bức tường cao trại giam. Những mâm cơm được bày biện gọn gàng, những tờ báo tường rực rỡ sắc xuân treo ngay ngắn dọc hành lang và trên hết là những ánh mắt ánh lên niềm tin.

"Tết ở nơi đây không chỉ là sự đủ đầy về vật chất trong điều kiện cho phép mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, nhận ra sai lầm của mình và nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời", anh K. nói.