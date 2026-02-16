29 tết: Mạng xã hội ngập cùng nhìn lại năm cũ, gửi gắm hy vọng năm mới

Mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh bữa cơm tất niên ấm cúng, được bày biện chỉn chu, mọi người quây quần bên gia đình vào 29 tết. Các thành viên tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc sum vầy bên gia đình trong năm cũ để cùng nhau đón chào năm mới.



Nhìn lại năm cũ

Bên cạnh khoảnh khắc ấm cúng, 29 tết còn là thời điểm để nhiều người nhìn lại chặng đường trong năm qua. Có người tự hào vì những mục tiêu đạt được, có người chia sẻ những điều chưa trọn vẹn và coi đó là động lực để cố gắng hơn trong năm mới.

Sắc xuân ngập tràn mỗi nhà vào chiều 29 tết ẢNH: LÊ MAI

Tài khoản Hoài Trang viết: "Không khí trong ngày cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa luôn mang một cảm xúc rất riêng. Ngoài phố rộn ràng người qua lại, trong nhà thơm mùi bánh mứt, bánh chưng và tiếng cười sum vầy. Ai cũng tất bật chuẩn bị nhưng đâu đó vẫn là sự háo hức, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Ngày cuối cùng của năm, mình cùng nhìn lại năm cũ, trân trọng gia đình và những điều bình yên nhất".

Nhiều người nhìn lại năm cũ, chào đón năm mới có nhiều niềm vui ẢNH: LÊ MAI

Bạn Lê Mai bày tỏ, chiều 29 tết các thành viên trong gia đình ngồi bên nhau ăn bữa cơm tất niên nhìn lại năm vừa qua. Chị mong rằng dù có qua bao nhiêu năm nữa vẫn có đầy đủ những gương mặt thân quen.

"Điều khiến mình trân quý nhất không phải mâm cao cỗ đầy mà là sự hiện diện đông đủ của những người thân yêu. Chỉ cần mọi người còn ngồi cạnh nhau, còn nghe được tiếng cười nói rộn ràng trong căn nhà nhỏ là đã thấy tết đủ đầy. Khép lại năm cũ với những nỗ lực và cả những điều còn dang dở, mình mong năm mới sẽ mang đến bình an, sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình", bạn Lê Mai bày tỏ.

Chào đón năm mới

Tài khoản Nhật Tâm chia sẻ năm cũ khép lại cùng nhiều thăng trầm, thử thách và những giây phút ý nghĩa bên nhau. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh thầm cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, sẻ chia và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Dân mạng háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Năm mới đang đến gần, mở ra những cơ hội mới, thử thách mới mình cùng hy vọng bản thân và những người đồng hành tiếp tục cố gắng, hỗ trợ và truyền động lực cho nhau để chinh phục những mục tiêu lớn hơn, để ước mơ không chỉ là ước mơ. Mình chúc cho mọi người một năm mới sức khỏe, bình an và thành công rực rỡ. Dù khó khăn thế nào, chỉ cần có nhau mọi thứ đều có thể vượt qua được", tài khoản Nhật Tâm cho hay.

Tài khoản Hưng Lê chia sẻ, năm cũ khép lại anh không còn nuối tiếc, chỉ gói ghém lại những điều đã qua. Năm Ất Tỵ cũng là năm có nhiều thay đổi với anh trong công việc và dự định trong cuộc sống.

TP.HCM bắn pháo hoa khoảnh khắc giao thừa ẢNH: ĐỘC LẬP

"Sau tất cả, điều đáng tự hào không chỉ là những gì đạt được mà là một hành trình không bỏ cuộc sau những khó khăn. Chiều 29 tết là khoảng thời gian thảnh thơi nhìn lại một năm đã qua và mỉm cười với những thành tựu đạt được. Tôi luôn mong bản thân, gia đình trong năm mới luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc trên chặng đường bản thân đang bước đi", tài khoản Hưng Lê chia sẻ.

Bạn Thu Hà đăng tải lên trang cá nhân lời chào tạm biệt năm cũ cũng như những hy vọng trong năm mới.

"Năm mới đang gõ cửa, mang theo những hy vọng về một chặng đường tươi sáng phía trước. Trong ngày cuối cùng của năm, bản thân bỏ lại phía sau những muộn phiền, dang dở của năm cũ. Chào đón năm mới là chào đón những ước mơ đang chờ được thực hiện, những kế hoạch còn ấp ủ và cả những điều giản dị gia đình bình an, sum vầy. Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời mình mong một năm an khang, hạnh phúc, đủ đầy yêu thương và vững tin bước tiếp trên hành trình phía trước", bạn Thu Hà viết.