Chiều 29 tết: Vì sao nhiều người ở TP.HCM đợi ngày giao thừa mới mua hoa tết?

Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 16.2 tại một số chợ hoa tết ở TP.HCM như chợ hoa Bình Đông, Trên bến dưới thuyền, chợ hoa công viên 23/9, chợ hoa công viên Gia Định, vào ngày 29 tết tức ngày giao thừa, không khí mua hoa tết sôi động khi nhiều tiểu thương, nhà vườn giảm giá, xả hàng để về quê đón tết.

"Mấy hôm trước đã mua rồi, ngày 29 tết mua thêm!"

Trong dòng người mua hoa giấy dọc đường Tạ Quang Bửu thuộc chợ hoa tết Bình Đông có chị Ngọc Bích (37 tuổi) và chồng. Sau một hồi lựa chọn, họ quyết định mua 2 chậu hoa giấy mini có giá 150.000 đồng của một nhà vườn Vĩnh Long.

29 tết, nhiều người chọn được những chậu hoa ưng ý mang về nhà ẢNH: CAO AN BIÊN

Người phụ nữ cho biết từ 27 tết, chị đã chọn được một cặp cúc vạn thọ đẹp, ưng ý về nhà chưng tết. Hôm nay, sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, thực phẩm cho ngày tết, hai vợ chồng mới có thời gian tận hưởng không khí chợ hoa tết.

"Cái này mua thêm vào ngày 29 tết là phát sinh, vì vợ chồng tôi ưng hai chậu hoa giấy này quá. Trong khi bông vạn thọ chưng tết xong thì héo, hoa giấy còn trồng và giữ được lâu. Trước giờ hai vợ chồng chưa chưng tết bằng hoa giấy bao giờ nên năm nay chưng thử", chị bày tỏ.

Theo nhận xét của chị Bích, năm nay, nhiều nhà vườn 29 tết vẫn còn nhiều hoa, đặc biệt là hoa mai, hoa giấy và vạn thọ. Vào ngày 29 tết, giá hoa được nhà vườn, tiểu thương chủ động giảm xuống nên có phần "mềm" hơn so với những ngày trước.

Chợ hoa tết Bình Đông sôi nổi chiều 16.2, nhằm ngày 29 tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, người phụ nữ cho biết cái gì cũng có hai mặt, vì tới 29 tết mới mua hoa thì những chậu đẹp hơn, tươi hơn đã được nhiều người chọn mua trước.

Ngược với chị Bích, bà Thọ (64 tuổi) làm nghề buôn bán ở phường Bình Đông hôm nay mới mua được 2 chậu cúc vạn thọ về nhà chưng. Sau một hồi trả giá, bà cũng được người bán giảm vài chục ngàn.

"Nói thật là mấy hôm trước lu bu, bận buôn bán, nay mới rảnh đi mua. Đi mua giờ này giá cũng rẻ hơn chút, nhưng mua trễ thì bông đẹp, to người ta lựa trước rồi. Tết mình cũng tiết kiệm, mua sao cho vừa túi tiền", bà chia sẻ.

"Cỡ nào cỡ cũng không đập bỏ hoa!"

Buổi trưa 29 tết, anh Thắng, một chủ vườn bán ở chợ hoa tết công viên 23/9 bán hết những chậu ớt cuối cùng trước khi chợ đóng cửa. Anh nói rằng dù thế nào, thậm chí bán rẻ hoặc cho chùa cũng không đập bỏ hoa thì rất phản cảm.

Nhiều người tranh thủ ghé mua hoa ở công viên 23/9 trước giờ đóng cửa ngày 29 tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Là một nhà vườn, anh yêu quý những cây anh chăm bón, vun trồng nên không làm điều đó. Theo anh vào ngày 29 tết hoặc 30 tết, với những hoa bán ế, có năm anh biếu cho chùa xem như làm điều lành năm mới.

Một nhà vườn khác chuyên doanh hoa giấy, vạn thọ ở chợ hoa 23/9 cũng chia sẻ không bao giờ đập bỏ hoa. Bà thà giảm giá cho khách mua ngày giao thừa hoặc chịu khó mang về nhà dưỡng lại cũng không làm điều phản cảm đó.

Một số nhà vườn bỏ lại hoa ế, nhiều người tận dụng mang về nhà 29 tết ẢNH: CAO AN BIÊN

"Người nông dân trồng hoa vất vả, thương cây hoa nên không đập bỏ hoa mình trồng. Có những năm tôi bán ế, ráng trụ tới giờ cuối vẫn không hết thì biếu tặng cho chùa. Năm nay, may mắn tình hình buôn bán ổn, tôi chỉ còn vài chục chậu phút cuối nên bán rẻ xả hàng", bà chia sẻ.