Đêm cuối năm, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop không cho trả giá, vì sao?

Đường Trần Bình Trọng trong chợ hoa cũng nhộn nhịp không kém. "Tối 28 tới mua cho hoa còn tươi, đông quá đông luôn. Năm nào tôi cũng ghé chợ này mua vì gần nhà, như truyền thống rồi. Tới đây là thấy không khí tết", một cụ bà luống tuổi tới mua hoa ly ở chợ chia sẻ