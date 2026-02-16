Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đêm cuối năm, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop không cho trả giá, vì sao?

Cao An Biên
Cao An Biên
16/02/2026 06:00 GMT+7

Đêm 28 tết trước giao thừa, một shop hoa ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM dán thông báo yêu cầu khách không trả giá, nêu rõ lý do. Điều này khiến nhiều người thích thú.

Ghi nhận của Thanh Niên khuya 15.2 nhằm ngày 28 tết, chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ đông người chen chân nhau đi mua hoa vào đêm trước giao thừa.

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 1.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ tối 15.2 nhộn nhịp không khí mua bán, khách chen chân nhau mua hoa chưng, cúng tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 2.

Người và xe chen chúc trên đường Hồ Thị Kỷ, bên trong chợ hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 3.

Nhiều loại hoa tết được khách chuộng, vây quanh các cửa hàng để chọn mua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 4.

Một shop hoa ly những ngày trước bán giá 400.000 đồng/bó khoảng 15 - 16 bông, tối nay 28 tết giảm còn 300.000 đồng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 5.

Trong khi đó, một tiệm hoa khác dán bảng thông báo yêu cầu người mua không trả giá. "Quý khách đang mua lẻ với giá sỉ. Vui lòng không trả giá", người bán nêu rõ lý do

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 6.

Thông báo này thậm chí được nhiều người mua ủng hộ vì giá rõ ràng. "Mức giá mà tiệm đưa ra là hợp lý, dán thông báo không phải không có lý do. Tôi thấy giá tốt nên mua", anh Lê Anh Tuấn nói

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 7.

Các loại hoa cúc, hoa ly, hoa tuyết mai... được nhiều người chọn mua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 8.

Càng về khuya, không khí mua bán ở chợ hoa vẫn khá sôi động

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 9.

Nhiều người tỉ mỉ chọn bó hoa ưng ý

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đêm 28 tết, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop… không cho trả giá, vì sao? - Ảnh 10.

Đường Trần Bình Trọng trong chợ hoa cũng nhộn nhịp không kém. "Tối 28 tới mua cho hoa còn tươi, đông quá đông luôn. Năm nào tôi cũng ghé chợ này mua vì gần nhà, như truyền thống rồi. Tới đây là thấy không khí tết", một cụ bà luống tuổi tới mua hoa ly ở chợ chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tin liên quan

Nỗi niềm ở chợ hoa tết trung tâm TP.HCM: Kẻ khóc người cười ngày trước giao thừa

Nỗi niềm ở chợ hoa tết trung tâm TP.HCM: Kẻ khóc người cười ngày trước giao thừa

Nhiều nhà vườn ở chợ hoa tết tại trung tâm TP.HCM phấn khởi vì năm nay bán được, nhưng cũng có người ngậm ngùi vì 28 tết mà còn 'ê hề hoa là hoa'. Hôm nay ngày trước giao thừa, ai khóc, ai cười?

Giữa trưa 28 tết: Bất ngờ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM

Người bán hoa tết ở TP.HCM cười tươi như hoa: 'Bí quyết là... không nói thách'

Khám phá thêm chủ đề

Chợ hoa chợ hoa Hồ Thị Kỷ chợ hoa lớn nhất tphcm đêm 28 tết 28 Tết giao thừa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận