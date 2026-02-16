Đêm cuối năm, độc lạ chợ hoa lớn nhất TP.HCM: Shop không cho trả giá, vì sao?

Ghi nhận của Thanh Niên khuya 15.2 nhằm ngày 28 tết, chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ đông người chen chân nhau đi mua hoa vào đêm trước giao thừa.
Chợ hoa lớn nhất TP.HCM - Hồ Thị Kỷ tối 15.2 nhộn nhịp không khí mua bán, khách chen chân nhau mua hoa chưng, cúng tết
ẢNH: CAO AN BIÊN
Người và xe chen chúc trên đường Hồ Thị Kỷ, bên trong chợ hoa
Nhiều loại hoa tết được khách chuộng, vây quanh các cửa hàng để chọn mua
Một shop hoa ly những ngày trước bán giá 400.000 đồng/bó khoảng 15 - 16 bông, tối nay 28 tết giảm còn 300.000 đồng
Trong khi đó, một tiệm hoa khác dán bảng thông báo yêu cầu người mua không trả giá. "Quý khách đang mua lẻ với giá sỉ. Vui lòng không trả giá", người bán nêu rõ lý do
Thông báo này thậm chí được nhiều người mua ủng hộ vì giá rõ ràng. "Mức giá mà tiệm đưa ra là hợp lý, dán thông báo không phải không có lý do. Tôi thấy giá tốt nên mua", anh Lê Anh Tuấn nói
Các loại hoa cúc, hoa ly, hoa tuyết mai... được nhiều người chọn mua
Càng về khuya, không khí mua bán ở chợ hoa vẫn khá sôi động
Nhiều người tỉ mỉ chọn bó hoa ưng ý
Đường Trần Bình Trọng trong chợ hoa cũng nhộn nhịp không kém. "Tối 28 tới mua cho hoa còn tươi, đông quá đông luôn. Năm nào tôi cũng ghé chợ này mua vì gần nhà, như truyền thống rồi. Tới đây là thấy không khí tết", một cụ bà luống tuổi tới mua hoa ly ở chợ chia sẻ
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)